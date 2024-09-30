Цирк «Счастье» продолжает гастроли с фантастической шоу-программой

Здесь и взрослые, и дети испытают неподдельный восторг от увиденного. Спешите увидеть.

Цирк «Счастье» - это эксклюзивное международное шоу. Здесь выступают артисты из России, Колумбии, Кении и стран СНГ. В своих номерах они нарушают законы гравитации, устраивают форсаж под руководством рекордсмена Книги Гиннесса, шокируют каскадерскими трюками.

- Очень крутые актёры. Такие красивые выступления.

- Очень хорошо всё, чётко, правильно и очень интересно.

- Я решила в цирк прийти, потому что это детская мечта сестры - она ни разу не была. И я решила привезти её. Нам очень понравились акробаты, кукла Маша.

- Мне понравилось начало и морской котик. А мне понравился козлик.

- Очень здорово, интересно. Ребёнок в восторге, всё нравится.

- Дети очень просились в цирк и вот пошли. А я вообще в первый раз за всю жизнь.

- И как впечатления?

- Прекрасные.

- Для цирка никогда не поздно?

- Никогда не поздно, это точно!

Конечно, помимо гимнастов, эквилибристов, акробатов, клоунов и трюкачей, в цирке «Счастье» выступают и животные: козел, морской котик и обезьяны - спортсмены. Отметим, что, несмотря на осенние холода, в шатре цирка поддерживают комфортную температуру. Поэтому и взрослым и маленьким гостям комфортно на протяжении всего представления.

Рафаэль Костомаров, организатор цирка «Счастье»: «Уважаемые друзья. Цирк «Счастье» продолжает свои гастроли до 13 октября на этой замечательной площадке ТРК «Плазма». Спешите».

Малышам до трёх лет вход бесплатный. А детям до шести лет - бесплатно по купону, но сидя на коленях у родителей.

Шатёр цирка расположен на парковке торгово-развлекательного комплекса «Plazma» и будет работать до 13 октября.

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