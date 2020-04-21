COVID-19 не сдаётся

Для больниц Мурманской области закупили 15 тысяч противоэпидемических защитных костюмов. Они переданы в медицинские организации региона.

Речь идёт о средствах защиты для персонала медучреждений, работающего в условиях повышенного риска заражения. Специальные костюмы защитят медиков от опасности инфицирования CoViD-19 при лечении, перевозке или эвакуации пациентов, проведении дезинфекций.

Напомним, на момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области подтверждены 438 случаев заболевания коронавирусом. 32 пациента выздоровели и выписаны из больницы; 403 человека находятся на лечении; три северянина умерли от COVID-19.