COVID-19 не сможет воспрепятствовать весеннему призыву

Очередной призывная кампания была под вопросом, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России. Но сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что весенний призыв в стране пройдёт в установленные законом сроки - с 1 апреля по 15 июля. Переносить его на осень из-за пандемии не будут.

На срочную военную службу отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 27.