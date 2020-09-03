CoViD-19 поставил антирекорд 3 сентября

Число заболевших коронавирусом в Мурманской области перевалило за 13 тысяч. Антирекорд поставлен 3 сентября.

Всего же на момент подготовки выпуска новостей в регионе выявлено 73 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего инфицированных в Мурманске (+62), Североморске, Мончегорске и Кольском районе – (по +3).

Увеличение числа заболевших эксперты связывают с массовым тестированием работников сферы образования, которое началось в последнюю неделю августа.