ЦУР, СМУТ и «Наш Север» - палочки-выручалочки для северян

Центр Управления Регионом в Мурманской области работает ровно год. За это время в ЦУР обратились около 90 тысяч жителей региона. Сегодня сотрудники центра решили подвести итоги этого непростого года на страже интересов северян.

Главная задача Центра управления регионом в Мурманской области не просто собирать обращения северян, но обеспечивать качественную коммуникацию между властью и обществом. Сообщения, которые ЦУР получает от жителей, обрабатываются, а затем передаются напрямую ответственным министерствам и ведомствам. При этом значительно сокращается бюрократическая волокита, а значит, быстрее решается проблема.

Дмитрий Каменский, заместитель директора центра управления регионом Мурманской области: «Можно понять жителей, которые требуют немедленного решения назревшей, наболевшей проблемы. Мы стараемся всячески сократить срок решения этой проблемы. И с 30 суток в прошлом году мы уже дошли до среднего показателя решения сообщений граждан о проблеме до 10 и даже до 7. Это в том случае, если проблема носит сложный характер. Мелкие, небольшие проблемы, устраняются, по большей части, немедленно».

ЦУР в Мурманской области стал трамплином для быстрого развития цифровизации во многих сферах жизни. В сеть, например, вышли органы власти. И теперь пообщаться с необходимым министерством можно напрямую, а не через секретаря. Появились и различные сервисы, позволяющие в онлайн-режиме отслеживать ситуацию в городе.

Александра Никипелова, заместитель губернатора - министр цифрового развития Мурманской области: «У нас есть классический пример с нашей системой мониторинга уборки территорий. Когда стало понятно, что эта проблема всегда входит в топ-5 проблем жителей, мы занялись отраслевой автоматизацией бизнес-процессов по уборке. И обязательно за предыдущий период мы зафиксировали снижение числа жалоб на 10%. Что очень важно».

Система мониторинга уборки территорий, или СМУТ, сегодня охватывает все муниципалитеты области. Новые компании, которые заходят на рынок муниципальных услуг, обязаны устанавливать датчики на свою технику, чтобы машины и тракторы можно было отслеживать онлайн. И это помогает оперативнее решать проблемы очистки территорий.

Дмитрий Тарасенко, координатор проектов Центра управления регионом Мурманской области: «Если раньше писали «у нас не убрана дорога»: пока создастся выездная комиссия, пока приедут. На это, действительно, уходило до недели. Сейчас диспетчера получают работу оперативно. То есть, было размещено заявление - сразу поступило на исполнение инспектору. Если есть возможность убрать сегодня, сделают сегодня. Если нет, то включается в план ближайших работ. Ну, обычно, на следующий день».

Но чаще всего пользуются северяне всё же порталом «Наш Север». Эта система позволяет жителям Мурманской области оставлять обращения на беспокоящие их проблемы, а затем онлайн отслеживать ход решения вопроса. Например, мурманчанка Анна Полоротова в течение года пользовалась им активно. И заявленные проблемы всегда оперативно устранялись.

Анна Полоротова, мурманчанка: «У нас есть проблемная зона на улице Александрова, 8. От детского садика 91-го есть лестница длинная довольно, по которой люди, которые водят в садик детей, поднимаются. И она у нас не убирается. Управляющая компания говорит, что это не наша зона, садик - тоже не убирает, потому что тоже не их. Приходилось пару раз обращаться. А потом уже они как-то наладили этот процесс, лестница чаще стала убираться».

Жалоб на ЖКХ, кстати, в ЦУР приходит довольно много. Центр регулярно обновляет свой топ-10 тем для обращений, чтобы понимать, где ситуация становится лучше, а где, наоборот, ухудшается. Этими сведениями уже пользуется правительство, чтобы корректировать свою работу.