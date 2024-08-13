День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.24 19:30
ЦУР: вопросы о сроках возобновления подачи горячей воды после ремонтов и опрессовок оказались в топе тем обращений северян в соцсетях
В основном жители нашего региона уточняли сроки возобновления подачи горячей воды после отключения на ремонты и опрессовки.
В блоке «Благоустройство» жители просили облагородить дворы, прежде всего, отремонтировать проезды, а также установить игровое оборудование, скамейки, ограждения газонов.
Мурманчане также обращали внимание сотрудников ЦУР на устаревшее игровое оборудование на детских площадках во дворах, просили устранить неисправности.
Жители Кольского района обсуждали ликвидацию лесных пожаров на территории муниципалитета в районе Териберки и Ура-Губы. В комментариях они винили туристов в небезопасном обращении с открытым огнём в тундре и лесах.
Ловозерцы задавали вопросы о работе новой линии ЖКХ 0051, обращали внимание на трудности с дозвонами.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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