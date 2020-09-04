Цвет настроения – оранжевый!

Телеканал «Арктик-ТВ» объявляет фотоконкурс «Морошковое настроение».

Осень и грибная пора продолжаются, а это значит, что впереди нас ожидают погожие деньки бабьего лета и оранжевое настроение.

Психологами давно доказано, что апельсиновый оттенок влияет на наше настроение не хуже антидепрессантов. Недаром оранжевый считается цветом оптимистов. Поэтому «Арктик–ТВ» и кафе-лавка «Морошка» запускают фотоконкурс «Морошковое настроение».

Его условия простые - на фотографиях должен присутствовать любой оранжевый элемент, к примеру, зонт, шарф или платье. Авторов лучших снимков ждут приятные призы, морошковое чаепитие и участие в съёмках телесюжета.

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