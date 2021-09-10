ЦВЕТ ВЛАСТИ: Чего мы хотим от народных избранников?

Бои без правил, кровь на сцене детского дома творчества, рабский труд сотрудников «Лапландии» на личной усадьбе Алмаза Гисмеева, чистосердечное признание его бывшего помощника.

Битва рейтингов. Сразу два социологических агентства дают неутешительный прогноз эсерам – партия «Справедливая Россия» рискует не пройти в Мурманскую областную Думу.

Серые технологии на службе избирательных штабов – неудачная попытка противников снять с пробега лидеров гонки.

Ожидания и реальность. Как хорошо, что «Ютуб» хранит все обещания депутатов. Афера на миллиард с участием Василия Пимина и Александра Макаревича».

Глас народа: «Чего мы хотим от народных избранников?»

Из бюллетеня на выборах в областную Думу не придётся вычеркивать фамилии кандидатов. В пятницу, 10 сентября, Верховный суд РФ отменил решение суда нижестоящей инстанции и поставил точку в споре предвыборных штабов. Таким образом Андраник Мусатян продолжает предвыборную кампанию.

Кандидаты пытаются снять друг друга с дистанции – по одиночке и целыми списками. Например эсеры решили поставить подножку «пенсионерам», однако, в суде не смогли доказать свою правоту.

Таким образом кандидаты российской «Партии пенсионеров за социальную справедливость» продолжают участвовать в выборах. И делают это весьма успешно, если верить самым свежим социологическим исследованиям, которое в конце августа провела в регионе консалтинговая компания «БаренцТрансСвязь». По их оценкам, «пенсионеры» уже обходят старую парламентскую оппозицию. Видимо, самый популярный ответ северян: «Надоели!» С начала выборной кампании они сумели увеличить число своих сторонников вдвое.

А как же не ухудшить. Если даже бывшие помощники кандидатов от «Справедливой России» просят земляков поостеречься. Проработав 10 лет с Алмазом Гисмеевым, Светлана Ивановна Кравченко заподозрила его в душегубстве, равнодушии и корысти. Несмотря на угрозы, она пришла в редакцию «Арктик-ТВ» и рассказала, как минимум, о двух человеческих смертях, которые на совести Гисмеева.

Нет такой спорт нам не нужен! А что нам нужно?

Опросы показывают, что люди хотят осязаемых изменений. Не лекций, не отписок, не умных советов, а реальных дел.

Кроме выборов депутатов Мурманской областной Думы в единый день голосования нам так же предстоит выбрать представителя от Мурманской области в Госдуму, а так же определиться с именами народных избранников, которые будут представлять интересы мурманчан в мурманском горсовете. И здесь тоже определились фавориты гонки.

В Госдуму лидирует залуженный врач России Татьяна Кусайко, на муниципальном уровне высокие рейтинги у главного врача Центра специализированных видов помощи Аркадия Амозова.

Небольшая иллюстрация по теме ожидания и реальность. С тех пор как депутаты стали оставлять за собой цифровой след в Интернете, теперь очень просто поймать их на пустых обещаниях.

Андрей Чернев, например, разбирается во всём. То он рассказывает, как надо строить, то выступает в качестве знатока в сфере туризма, то учит Министерство обороны, как надо Родину защищать. Теперь он, как выяснилось, большой специалист в теплоэнергетике.

Еще из важных политических событий последних дней – это отставка главного федерального инспектора по Мурманской области Александра Маякова.

Вообще среди политиков, как выясняется много бывших и действующих алкоголиков. Как говаривал Аркадий Варламович Велюров: «А кто не пьет? Назови!» Но мы не представляем общество трезвости, мы просто следим за властью и хотим добиться чистоты её рядов в интересах рядовых северян.