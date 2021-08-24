ЦВЕТ ВЛАСТИ: «Насильники» областного центра и их джедаи рвутся во власть

Главное политическое событие последних дней – это добровольная отставка главы администрации города Мурманска. Некоторые ресурсы назвали это эпохальным событием, поскольку, цитирую: «больше 10 лет узкий круг весьма определенных лиц насиловал областной центр. И вот, сначала сам дон Веллер, а следом и Андрей Сысоев слетели», - пишут мои коллеги. Коза ностра какая- то.

Главное политическое событие последних дней – это добровольная отставка главы администрации города Мурманска. Некоторые ресурсы назвали это эпохальным событием, поскольку, цитирую: «больше 10 лет узкий круг весьма определенных лиц насиловал областной центр. И вот, сначала сам дон Веллер, а следом и Андрей Сысоев слетели», - пишут мои коллеги. Коза ностра какая- то.

Наконец-то сбылась заветная мечта Михаила Белошеева, он стал главой! Но... Никогда ещё инаугурация мэра не проходила так буднично – без оркестра, подарков, напутствия священнослужителей. Не будет забывать, что он баллотируется в Мурманскую областную Думу и, возможно, скоро Белошеев напишет заявление по собственному желанию.

Но не будет забегать вперед.

Андрей Иванович Сысоев никуда пока не уходит и продолжает работу в качестве заместителя главы на освобожденной основе. Он ещё какое-то время будет сидеть в президиуме горсовета, получать заработную плату. А во-вторых, многие наблюдатели сходятся во мнении, что и Алексей Борисович Веллер незримо с нами.

Всё чаще звучит верси , что Алексей Веллер купил с потрохами местную «Справедливую Россию» и, не смотря на тот факт, что он баллотируется в Госдуму за тысяч километров от Мурманска в Красноярском крае, он опосредованно принимает активное участие в местных выборах Давайте разбираться!

Сидя за Уралом Алексей Борисович не просто в курсе всего, что здесь происходит, но продолжает играть и делать ставки. Уж не знаю, давал ли он Александру Макаревичу деньги или нет, но то, что Веллер собрал свои потешные войска для участия в выборах, уже не вызывает ни у кого сомнения. Это те, кто работал под его началом в мурманском горсовете, кто имел общие бизнес-интересы или разделяет любовь к клубу весёлых и находчивых.

Идут его бойцы под разными флагами. Но больше всего их под жёлтыми знаменами «Справедливой России».

Чтобы не обещали эти кандидаты избирателям, они не самостоятельны, они уже присягнули своему суверену на верность, поэтому, в первую очередь, будут защищать его интересы.

Я вот только не могу понять, какие интересы могут быть у человека, который покинул Мурманскую область?

Что это? Амбиции, месть, защита собственных бизнес-проектов? Зачем северянам принимать участие в этой азартной игре? Что они получат, поддержав гигиениста, комика, кикбоксера? А именно так выглядит потешная тройка Веллера, выступающая под знаменами «Справедливой России».

Это правда смешно, когда бывшего санитарного врача, сына уважаемого доктора из Колы, превращают в марионетку так, что он вынужден вести видеоблог в «ТикТоке» и дергать ручками в кадре. Я лично не могу воспринимать всё, что он говорит за чистую монету. Это как будто понарошку.

Он был пусть и с приставкой и.о., но главным санитарным врачом региона, а потом оставил государственную медицину и занялся коммерцией. Вернее, открыл в Мурманске частную клинику «Альфа-центр».

Вы там бывали? Наверняка! Когда не достать номерок в поликлинику и не попасть в больницу, мы берем деньги и идём к фирмачам в белых халатах. Этот замечательный центр прописался в доме «Премьер» с самыми дорогими квартирами в Мурманске, который построила семейная фирма Веллеров.

Взаимовыгодное сотрудничество с Алексеем Борисовичем продолжилось и в политике. Веллер уступил своё место секретаря городского отделения партии «Единая Россия» Черневу и с тех пор Андрей Васильевич верой и правдой служил власти.

Это сейчас он много выступает в виртуальном пространстве в соцсетях, а в реальном, почему-то держал свое мнение при себе.

С его молчаливого согласия шла оптимизация медицины, закрывались инфекционные отделения по всей Мурманской области и пенсионный возраст повысили, в том числе с согласия Андрея Чернева. И хотя голосование было тайным, но выяснить это не составляет труда.

Против повышения пенсионного возраста высказалось только 7 депутатов Мурманской областной Думы – это члены фракции оппозиционных партий в полном составе - 6 человек. И ещё один, но это не гражданин Чернев! Против реформы выступил Игорь Найденов, чему мы нашли документальное подтверждение.

Тем смешнее читать в агитационных материала кандидата, что он выступал против повышения пенсионного возраста. Где выступал? На кухне? За рулём своей красной иномарки? Наедине с женой? Где он был таким смелым?

Мы помним совершенно другие вещи. Например, Чернев, который в теории должен стоять на страже интересов здоровья граждан, заявляет, что влияние угольной пыли на общую экологическую обстановку в Мурманске сильно преувеличена, она не представляет опасности. А чёрный налёт на подоконниках жителей Ленинского района, видимо, домохозяйки не очень опрятные и плохо убирают!

А на прошлых выборах Чернев убеждал жителей Росляково, что они только выиграют от присоединения района к Мурманску, сулил им золотые горы и скорого прихода якорного инвестора «Роснефти». В итоге – пшик! Кроме зайца-алкаша росляковцем особо и гордиться нечем.

Когда убрали шлагбаум, люди стали жаловаться, что потеряли в зарплате, школа так и осталась начальной, общественный транспорт по-прежнему переполнен в час пик, а ещё недвижимость подорожала.

Так что, прежде чем призывать в своем видеоблоге открыть ЗАТО для иностранных туристов, Андрей Васильевич снизошел бы до народа и спросил его мнения.

Но как я уже говорила, задачи перед кандидатом, который резко стал эсером накануне выборов, стоят совершенно другие.

Ещё один новоиспечённый эсер и старый друг Алексея Борисовича Веллера – кикбоксер Алмаз Гисмеев. Наверняка в своём виде спорта – человек заслуженный. Но как политик и хозяйственник он снискал сомнительную репутацию.

Гисмеев уже был депутатом Мурманской областной Думы, но, судя по тому, что этот факт почти никто не помнит, говорить о его достижениях на почве законотворчества не приходится. Ещё Гисмеев руководил областной «Лапландией», заседал в горсовете и обещал снести на Жилстрое все бараки. Бараки, как мы видим, стоят до сих пор!

А центр «Лапландия» после ухода Алмаза Рафиковича ( говорят его настойчиво об этом попросили) стал выглядеть намного лучше.

Но больше всего подмочило репутацию Гисмеева история с выборами Веллера главой Мурманска. Он позволил выставить себя на посмешище ради сиюминутной политической выгоды – принёс в полицию деньги в шапке, а потом струсил и потребовал для себя защиты. Чемпион мира испугался! Смешно!

Как и смешно видеть Гисмеева и Макаревича в одной лодке. Казалось бы, молчаливый кикбоксер терпеть не может болтунов и сексуальные меньшинства.

А ведь болтливее Макаревича в Думе вряд ли кто-то есть, а если потребуется, то Макаревич готов объединиться с кем угодно и с ЛГБТ-активистами в том числе. По крайней мере с Виолеттой Грудиной, возглавляющей штаб Навального ( организацию признанной экстремисткой в РФ), ещё недавно эсеров объединяла общая риторика.

А вот еще один протеже Веллера, который вдруг стал эсером. Судя по данным, предоставленным им в избирком, у него нет постоянного места работы и высшего образования. На что он рассчитывает? Видимо, на популярность, которую принёс Сержу Жарикову (как он сам себя называет) -КВН. Такое впечатление, что сборную Снежногорска специально собрали под выборы, так как ещё совсем недавно было заявлено, что команда прекращает своё существование и Жариков продолжит сольную карьеру в команде «Неудержимый Джо», которую поддерживает Алексей Веллер. Там же выступает и Герман Иванов!

Можно ли считать Жарикова снежногорцем? Не понятно. Он бывает в ЗАТО наездами. Да, и когда ему там бывать? На днях Жариков гастролировал в Крыму. Выступал на сцене перед богатыми гостями пятизвездочного отеля, номера в которых стоят от 140 тысяч рублей до миллиона и выше.

Какой же он простой парень? В соцсетях, с аудиторией которой в первую очередь заигрывает лицедей, уже дали ему от ворот поворот.

Впрочем, это ещё не самое страшное. Под началом Александра Макаревича «Справедливая Россия» явно деградировала. Хочу вас познакомить с одним из лидеров «Справедливой России». Охранник из магазина «ФиксПрайс» теперь возглавляет кольское отделение партии, несмотря на одиозные фото с автоматом, которое он разместил в соцсетях, и три судимости за обращение с оружием.

Ещё. Недавно он называл себя в соцсети «ВКонтакте» Колян, вот только намедни сменил на более благозвучное Николай. После нашего внимания к этом персонажу он поспеши убрать со свой странички в соцсетях фотографию свою и ребёнка с оружием. Но в нашем архиве они сохранились. Как и сохранился перечень уголовок справедливоросса: «имелась судимость часть 2 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 12.11.2006 г. Имелась судимость статья 319 «Оскорбление представителя власти» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 12.11.2006 г. Имелась судимость часть 4 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 12.11.2006г.».

Колян-Николай Бурмистров тоже ведёт блог – он ходит по дворам и подъездам, снимает себя на фоне коммунальных неурядиц.

Все по законам жанра – для хайпа нужно что-то критиковать.

Не делается - плохо. Делается – ещё хуже. Вы без труда отличите бойцов Веллера от других кандидатов - они всегда критикуют губернатора! Под раздачу попадают и министры областного правительства и директора областных предприятий.

И вот, например, все ресурсы эсеров и бывшего мурманского мэра обрушили свой гнев на руководителей водоканала и АО «Мурманэнергосбыт» Андраника Мусатяна и Аллу Истомину за то, что они избавляют жителей Ленинского округа от вонючей воды.

Правда, в комментариях их сарказма не оценили.

Ну, что тут скажешь. «Джедаи», пошутили пользователи соцсетей. Потому что объективно нет повода для возмущений, пусть делают, так как чистая вода намного лучше, чем взмахи руками и ногами Чернева и Гисмеева. Как это может пригодиться в хозяйстве? Никак!

У нас вообще проблема с практиками - кругом одни теоретики. И все эти теоретики непременно хотят избраться в Думу и сесть на зарплату. А те, кто успешно строит карьеру и профессионал в своём деле, работают на энтузиазме. Директор атомной станции, главврачи больниц, вот только среди наших законотворцев нет коммунальщиков. А ведь это одна из самых больных тем наряду со здравоохранением.

Кто не знает, напомню, что медик-коммерсант Андрей Чернев – член профильного комитета облдумы по ЖКХ. Но за 5 лет он не предложил ни одного законопроекта по решению коммунальных проблем. Впрочем, он лично вообще ни одной инициативы не внёс, даже по работе с обращениями граждан оказался на последнем месте…

Так что не позвольте себя обвести вокруг пальца. Даже после смены вывески «Справедливая Россия - За правду!» – полна кривды. Во главе по-прежнему человек-фракция Александр Макаревич, который нацелен на победу любой ценой. С другой стороны, если его не выберут, то чем ему заниматься? Он же в жизни ничего тяжелее ручки не держал: он редактор, начинал свою карьеру в газете «Северянка» в ярославской области. Он только и может, что писать. Говорят, что и «Записки мурманчанки» выходят из под его пера. Правда, зачем Александру Геннадьевичу было притворяться барышней и прятаться за локон страсти, не понятно. Он, хотя и эсер, но не тот, не Керенский!

Гораздо мужественней сейчас выглядит Партия пенсионеров за социальную справедливость. Первым номером идёт Андрей Степанович Иванов!

«Настоящий мужик – настоящий мэр» - слоган Иванова на выборах мэра Мурманска в 2004 году. Андрей Иванов независимый политик, которым сложно манипулировать. Видимо, эта черта характерна всем предпринимателям и людям, которые привыкли рассчитывать на собственные силы. Он всегда выступал с резкой критикой Алексея Веллера, но при этом не шёл в фарватере губернатора и, как мы помним, даже оставил пост министра рыбной промышленности из-за разногласий с главой региона. Так что поиск тёплого местечка – это не про Иванова. Он никогда не состоял в партии «Единая Россия», – поэтому ему по пути с пенсионерами.

Ещё один политик - Игорь Найдёнов тоже не спешил присягать на верность партии власти, долго оставался независимым в Думе и не входил ни в одну из фракций. В 2010 году он открыто выступил против отмены прямых выборов главы Мурманска.

Найденова знают как жесткого критика Алексея Веллера. Будучи депутатом облдумы, он разоблачал махинации «городских» с муниципальной недвижимостью и требовал вмешательства правоохранительных органов. И как мы уже выяснили, в 2018 году, будучи депутатом облдумы, он выступил с официальным отказом поддерживать повышение пенсионного возраста.

Так же в списках Партии пенсионеров Юрий Бояркин – адмирал-подводник.

Юрий Иванович Бояркин – вице-адмирал, боевой офицер. Командовал подводными силами Северного флота. В политике никогда не был. Во власть избирается в первый раз. В жизни Юрий Иванович прямолинеен и называет вещи своими именами. Как мы в программе «Цвет власти».

На прошлых выборах эту партию не пустили на выборы в Мурманскую областную Думу, а сейчас у пенсионеров появился шанс, тем более что в результате жеребьевки им достался номер один в региональном бюллетене для голосования. Ну, а как распределись месту между другими партиями, какие ещё сюрпризы нас поджидают на избирательный участках, обсудим в следующий раз.