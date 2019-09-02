ЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо

Программа «Цвет власти» всегда держит своё слово (в отличие от политиков) и выходит в эфир накануне выборов, чтобы рассказать зрителям о том, как проходит марафон, победителю которого достанется кресло губернатора Мурманской области. Мы сделали контрольные «замеры» на старте и вот теперь встречаем наших кандидатов на финише. На трудной политической дистанции 6 кандидатов – один рванул вперёд, остальные замешкались и так и не смогли догнать фаворита.

Теперь уже и на местном, и на федеральном уровнях прогнозируют победу в первом туре врио главы региона Андрея Чибиса, причём делают это достаточно свободолюбивые издания, которые сложно заподозрить в ангажированности.

В августе Центр прикладных исследований и программ (ПРИСП) опросил в Мурманской области больше 2 тысяч человек. По результатам этого исследования, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Андрея Чибиса проголосовали бы 65,9% избирателей.

11,2% опрошенных признались, что испытывают затруднения с выбором и это больше, чем заработал хоть кто-то из оппонентов врио губернатора. Ну, например, у Михаила Антропова, которого социологи поставили на второе место всего 11 процентов.

Стабильность - признак мастерства. Примерно такой же результат кандидат от КПРФ показал на выборах 2014 года. Хотя на этот раз он больше, чем раньше, старается понравится избирателям. Многие отметили успехи кандидата убеленного сединами в освоении Всемирной паутины: да, скучно, да, на фоне плюшевого красного знамени с золотой бахромой. И всё равно Антропов – блогер-молодец!

Лидеру фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе Максиму Белову соцопрос пророчит всего 3,8% голосов. Это значит, что он умудрился ухудшить свой результат пятилетней давности. Хотя депутат начал готовить почву для участия в выборах загодя: он имеет опыт работы с соцсетями, да что уж там говорить, девушки без ума от Максима…

А вот принесут ли ему поклонницы заветные голоса – мы не уверены. Они наверняка в подписчицах у Чибиса И если рассматривать наших избирательниц как невест, то, скорее всего, они будут рассуждать следующим образом: «Белов не подходит для серьёзных отношений, так как с ним можно только в клуб или на танцы, а если замуж, то, конечно же, за Андрея Владимировича».

Чибис, как нам показывают, примерный семьянин! А Белов? Об этом ничего толком нам не известно. Мало того, некоторых барышень может вспугнуть призыв поддержать Белова, который прозвучал от навальнинцев и лично от Виолетты Грудиной, которая хотя и открещивается от почётного звания ЛГБТ–активистки, тем не менее, снималась в прошлом году в фильме «Я никто» производства «Радио свободы» Соединенные Штаты Америки, где её представили жертвой, которая подвергается нападениям из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Такими откровениями Виолетта оказала медвежью услугу Белову, который до сих пор эксплуатирует образ мачо.

Не прибавляют баллов кандидату от ЛДПР и белые пятна в его биографии. На сайте Мурманской областной Думы о нём практически нет информации. Такое впечатление, что молодой предприниматель закончил иняз и тут же стал народным избранником. Кто-нибудь знает чем занимался наш кандидат в Норвегии, где и кем работал? В официальной биографии нет ни слова о том, что он был женат на норвежской подданной и, возможно, планировал жить долги и счастливо в Северном Королевстве…

Почему-то Белов стесняется выкладывать на страничку в «Фейсбуке» эти фотографии. Что это за красные лычки? А форма - уж не сильно выцветший норвежский камуфляж М98? А что если это не игры в страйкбол, а какие-то другие шпионские игры. Может его завербовали, пока он был молодой и кудрявый, поручили втереться в доверие к видному политическому деятелю Российской Федерации Владимиру Вольфовичу Жириновскому… Куда смотрит наше доблестное ФСБ?.

Для справки. Норвегия форпост НАТО в Артике, страна где базируются американские подводные лодки, регулярно проходят военные учения альянса, потенциальным противником в которых выступает Россия и т.д. и т.п.

Был ли Белов на военных сборах, совершенствуя свой английский язык или нет, не важно. Военнослужащим Северного флота, которые традиционного приносили хорошие проценты ЛДПР в Мурманской области – достаточно будет узнать что этот кандидат в губернаторы – и пока наши ребята мерзли на плацу примерял на себя в тепле форму натовского солдата.

Неудачной, на наш взгляд, оказалась попытка Белова привлечь к себе внимание избирателей с помощью Михаила Зуба. Этот союз не дал кандидату ровным счётом ничего. В то время, как бизнесмен попытался с помощью политика решить свои шкурные интересы, как написал «Блогер 51», «публичную активность Михаил Изяславович будет монетизировать в своих коммерческих делах: у рыбокомбината идут вялотекующие разборки с очередными контрагентами, обвиняющих рыбокомбинат в хищении рыбы. Один из эпизодов уже стал уголовкой».

В архиве «Арктик-ТВ» сохранились кадры, когда на рыбокомбинат приходят законные владельцы рыбы, переданной на переработку. Но вместо качественной продукции видят внутренности, жабры и лёд. Очевидно, что она изготовлена не по технологии. Пока решали спор в суде, сроки реализации продукции истекли. На рыбокомбинате, видимо, решили, чего добру пропадать, начали переклеивать маркировку.

Как продолжение темы, на рыбокомбинат нагрянули сотрудники ОБЭП, рыбу изъяли и отправили на экспертизу. Выяснили, что из просроченной рыбы директор Мурманского рыбокомбината Ярославцев - финансовый уполномоченный Зуба и по сути, его многолетний номинал, напилил рыбные стейки и подготовил их к продаже. Хорошо, что эта рыба оказалась в ОБЭП, а не на столе у мурманчан, которым грозило отравление с неизвестными последствиями. Полицейских в отличие от электората на мякине не проведешь. Недавно состоялся суд, который признал действия сотрудников ОБЭП законными. Вероятно, продолжение следует и грозит уголовной ответственностью.

Василий Буров, следующий участник гонки, по данным соцопросов пока занимает четвертую строчку с 1,7%. Коллеги журналисты отметили, что этот кандидат использует любую возможность появиться на людях и принимает участие во всех публичных мероприятиях – даже, если приходится скромно стоять в сторонке. Отсюда и скромный результат. Его многие избиратели не знают! Не прибавляет узнаваемости ему и аккаунт в соцсти «ВКонтакте». Судя по фото и видео, кандидат все время что-то отмечает: то Первомай, то День ВДВ. В общем, был бы повод!

Покажем нашего героя зрителям «Арктик-ТВ», накинем ещё сотую процента, нам для ветерана боевых действий ничего не жалко.

Геннадий Тупикин, приехавший к нам из Алтайского края, в предыдущем выпуске нашей программы признался, что его как Александра Матросова партия бросила на амбразуру. Однако, как нам кажется, северяне подвиг Тупикина пока не оценили. Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», по мнению социологов, тянет сегодня всего 1,2%.

Хотя он и предлагает северянам подружиться «ВКонтакте» и даже запустил сайт сторонников Тупикина. Кстати, там наконец-то вывесили фотографию нашего героя с генералом Лебедем. Правда, я лично не смогла опознать на групповом снимке нашего кандидата. Может быть, у вас получится?

Поскольку рассчитывать на победу пенсионерам не приходится, они решили как семеро козлят «погибать так с музыкой», а если быть более точным - с гимном. Принять участие в конкурсе и прислать свою версию текста и музыки могут все желающие. О жизни пенсионеров поют с пафосом и без.

Виталий Измайлов от «Гражданской платформы» заработал на сегодняшний момент только 1% голосов северян, принявших участие в соцопросе. Он явно подкупил своей искренностью всех дачников и огородников: «Да, я пропустил дебаты. Работал руками, а не языком, - пишет на своей страничке в «Фейсбуке» кандидат на кресло главы региона. - Вместе с младшим сыном копал колодец в деревне. А если бы лапшу по ТВ на уши вешал, то «руку на устав области положил бы».

Андрей Чибис участия в дебатах тоже не принимает. На вопрос пользователей соцсетей, а не приходится ли он зятем вице-премьеру Дмирию Козаку, ответил категорическим нет:

- Нет, это неправда. С Дмитрием Николаевичем Козаком мы очень много работали и работаем. Он является моим старшим товарищем, которого я сильно уважаю и который очень сильно помогает Мурманской области, - отметил врио губернатора.

«Комсомолка» утверждает, что рупором Андрея Чибиса стал штаб общественной поддержки, ряды которого пополняют известные личности. Например, телеведущий Андрей Малахов. Не знаю, но похоже, что сегодня Чибис по популярности уже обогнал своего тезку.

Итак, второго тура не будет! Со ссылкой на закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, такое уважаемое издание как «Росбизнесконсалтинг» заявило, что итоги выборов будут определены уже 8 сентября. Электоральный рейтинг Андрея Чибиса по данным «РБК» составляет 75%, а его результат на выборах может достигать 71% .

К сожалению или к счастью, в Мурманской области явка будет одной из самых низких по стране и составит порядка 30% - ровно такой она была и пять лет назад, потому что нет реальной конкуренции, скучно и предсказуемо, говорят эксперты. А что скажут северяне, узнаем 8 сентября.