ЦВЕТ ВЛАСТИ: Смотришь на кандидатов, волосы дыбом встают! За кого голосовать?

Гисмеев. Чернев. Макаревич и компания – коллекторы, марионетки Веллера, или Обычные голубые воришки.

Как фирменные окна из «Лапландии» перекочевали на дачу к кикбоксеру и куда вывезли ковры, хрусталь с турбазы «Фрегат»?

Они пугали нас увольнением, а теперь сами с вещами на выход! Ставки мурманской мэрии.

Дети, родители и воспитатели в заложниках, а тем, кто не будет правильно голосовать, перекроем кислород.

Правдоруб так и не признался, зачем вступил в еврейское культурное общество и намерен ли перебираться к дочери в Шотландию на ПМЖ.

Утро началось с того, что очевидцы заметили, как из администрации Мурманска силовики выносили пухлые папки с документами. Видимо, идут обыски, изымают документацию, решили мурманчане. И оказались недалеки от истины.

А вот председатель комитета по культуре Елена Наймушина отделалась легким испугом, ей дали уволиться по собственному желанию. А жаль! Кульминацией карьеры Наймушиной стало изготовление фильма о Мурманске за 27 миллионов рублей, который так и не стал бестселлером. Но это кино заставило Веллера позже обливаться потом на детекторе лжи, а нас думать, что подобные проекты позволяют выводить деньги из бюджета, в том числе и на выборы.

По слухам, следующие на вылет из мэрии сотрудники комитета по образованию Светлана Воробьева, Людмила Ананьина. И можно предположить, что причина та же: принуждение к голосованию за конкретных кандидатов.

На этот раз в фаворитах у городских, почему-то стали кандидаты от регионального отделения партии «Справедливая Россия» - Макаревич и компания.

В группе «Подслушано в Мурманске» работник детского сада номер 89 написал, что ему велено ставить галку напротив фамилии Алмаза Гисмеева. А занимается мобилизаций «какая-то начальница из комитета по образованию Людмила Ананьина». Что и требовалось доказать! Только бояться работникам не надо, никто теперь вас не уволит, так как Наймушина и Андрианов больше не работают в администрации города Мурманска. По последней информации, Виталий Розыскул так же уходит в отпуск с последующим увольнением.

Теперь вся надежда у бывшего мэра Мурманска на кандидатов от «Справедливой России». Если им удастся дорваться до власти, то Веллер снова в игре. А что от этого выиграют северяне?

Любопытно, что на сторону Андраника Мусатяна в этом застаревшем противостояние с городскими, встал уважаемый в области политик, который никогда не был замешан ни в каких скандалах и тем более коррупционных - Игорь Константинович Чернышенко, бывший депутат Государственной Думы и сенатор от Мурманской области: «В 2009 году, когда речь зашла о выборах мэра, Мусатян не побоялся открыто выступить против коррумпированного городского руководства. А многие депутаты горсовета склонили свои головы, смалодушничали, смолчали. Но Мусатян - один из немногих, кто дал отпор тем, кто готовился запустить свою жадную руку в карман Мурманска.

За свою смелость Андрей заплатил высокую цену – суд и условный срок в 2011году. И вчера, и сегодня я никогда не верил в виновность Мусатяна. Поэтому был в числе тех, кто поручился за него и поддержал.

Всегда знал, что Мусатян - человек совести и офицерской чести. И сегодня, когда о коррупции в городской власти говорится как о случившемся факте, я хочу задать вопрос этим говорунам: «А где были вы, когда Мусатян бился за Мурманск?».

Вот-вот! Где были Алмаз Гисмеев, Андрей Чернев, Александр Макаревич в 2009 году?

Кстати гигиенист-правдоруб так и не признался нам, хочет ли он перебраться в Шотландию к дочери или намерен иммигрировать в Израиль, ведь зачем-то он попросился в общество сияние хэседа?

Не подтвердил и не опроверг своей причастности к коллекторному агентству и Алмаз Гисмеев. Вы еще не слышали об этой фирме? Тогда слушайте.

Бывший помощник депутата рассказала, как минимум о двух смертях, к которым в той или иной мере причастен Алмаз Рафикович – гибель на сцене дома творчества «Лапландия» рабочего, устанавливающего ринг и загадочная смерть бойца из Якутии, который, как и другие, мог принимать участие в боях без правил

Вот интересно, зачем на этот раз Алмазу Рафиковичу понадобился заветный мандат? Неужели он рассчитывает получить неприкосновенность и тёплое местечко, как это было в прошлый раз?

Вот так послушаешь истории из жизни кандидатов и волосы дыбом встают: «За кого голосовать?». Нет, я не предлагаю вам выбирать сердцем, будьте меркантильны - посмотрите на образование кандидата, опыт его работы, подумайте, что конкретно для вас и вашей семьи может сделать этот человек. Только потом вперед - на избирательные участки.

На первое место, как правило, выходят личные симпатии. Вот я, например, симпатизирую Михаилу Павлову, хотя бы потому, что он журналист в прошлом, правда, он избирается в Кандалакше, а мой голос ему не пригодится. Очень хорошее впечатление произвёл на моих знакомых новичок в политике - главный врач второй поликлинике Константин Биджоев. Кто ждал прихода настоящего мужика – тем стоит искать в бюллетене фамилию Андрея Иванова. А что, если Партия пенсионеров сюжет и вернёт северянам ранний выход на пенсию?

Ставки велики. Вот тут некая политеса Кислицына утверждает, что красивые женщине в политике – сплошь декоративные и даже не знают, сколько стоит хлеб в магазине. Наши северянки не такие. Вот хотя бы Алла Истомина – она не только фотогеничная, но ещё и за тепло на Крайнем Севере отвечает.

Ещё один коммунальщик, который не обещает, а уже приносит пользу жителям Ленинского округа, избавляя их от неприятного запаха горячей воды, - Андраник Мусатян.

Кстати, что директор водоканала, что директор АО «Мурманэнергосбыт», не намерены оставлять свои предприятия и получать депутатскую зарплату в случае избрания. Возможно, что их усилдиями самый депрессивный район города, который Илья Варламов назвал «гетто», перестанет таковым быть.

Выбор за вами!