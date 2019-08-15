ЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!

Предвыборная гонка за кресло губернатора Мурманской области вступила в свою активную фазу - кандидаты принялись агитировать за себя любимых и посылать нам с билбордов свои политические флюиды, а информагентства и паблики в соцсетях организовали свою любимую предвыборную забаву - опросы на тему «Если бы завтра были выборы, кому бы вы отдали свой голос?».

В нашем регионе, несмотря на вариации, лидирует с большим отрывом от остальных претендентов врио губернатора. Здесь большинство единогласно в выводах: его знают и признают за своего даже те, кто настороженно относился к варягам со времён губернатора Дмитрия Дмитриенко. Единодушны организаторы опросов и в том, что имя победителя выборов мы узнаем 8 сентября. Второго тура однозначно не будет.

А вот дальше идут разночтения. В зависимости от целевой аудитории того или иного СМИ на вторую и третью позиции ставят разные фамилии. Видимо аудитория Всемирной паутины знает одних политиков, а любители голубого экрана – других. Есть среди кандидатов и вовсе диковинные фамилии, многие избиратели узнают о них исключительно благодаря билбордам или бюллетеню.

«Арктик-ТВ» тоже не стало оригинальничать и журналисты редакции вышли на улицы Мурманска, чтобы расспросить у прохожих, кого они считают аутсайдерами губернаторской гонки-2019. Некоторые ответы поразили нас до глубины души! Например мурманчане успели выучить, кто такой Тупикин, но запамятовали, как зовут действующих депутатов облдумы.

Пробежимся по списку зарегистрированных кандидатов в губернаторы.

АНДРЕЙ ЧИБИС

Андрей Чибис - птица высокого полета. Согласно опросам, он вне конкуренции. По мнению многих людей, за Чибисом федеральное правительство, а следовательно, большие деньги, которые потекут в наш регион. Северян вдохновляет, с какой частотой в область наведываются министры самого высокого ранга и ждут апофеоза, когда на Север приедет Путин, чтобы пока - не жить, а просто поддержать своего протеже – ведь именно Владимир Владимирович назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона. Чибису хватило всего нескольких месяцев для того, чтобы дать северянам то, что местные товарищи не сумели: по справедливости вернуть деньги за корректировки по отоплению, открыть рыбную ярмарку, ввести ночной рейс автобусов в аэропорт Мурманска. Всего не упомнишь… А ещё порадовать нас заходом в порт парусника «Седов». В общем, у него получается полностью оправдать образ губернатора - надежды, супергероя, приходящего на помощь всем страждущим.

У Чибиса уже сейчас астрономическое число подписчиков в соцсети «ВКонткте» и это не боты, а жители Мурманской области. Что мешало местным кандидатам хотя бы виртуально подружиться за прошедшие пять лет с земляками, остается загадкой. Например, Антропов зарегистрировался в соцсетях только сейчас.

МИХАИЛ АНТРОПОВ

Несмотря на уважение к сединам политика, вынуждены признать, что Антропов сильно уступает Чибису в скорости. Михаил Васильевич, всё равно что вышел из чёрно-белых советских фильмов.

Безусловно за него отдадут голоса его верные избиратели верные коммунистической идее. Хотя часть его электората, выбирая между маевкой и дешёвой треской, может переметнуться к сторонникам Чибиса и задаться вопросом, почему коммунисты во главе с рыбопромышленником Геннадием Степахно годами кормили их пустыми обещаниями и решениями пленумов вместо дешёвой рыбы.

Это только на словах красиво звучит, мол во время губернаторских выборов 2014 года кандидат от КПРФ Антропов занял второе место, а по факту он был первым среди проигравших и набрал в легкой весовой категории чуть более 11% голосов избирателей. Хотя то же лелеял мечты о втором туре.

Что может помочь Антропову улучшить свой результат спустя 5 лет. Ну, если только Юрий Алексеевич Евдокимов и любители ретро ему помогут пробудить в северянах ностальгические нотки по старым добрым временам, когда вместо мобильных телефонов были пейджеры.

Я не знаю, почему вдруг идеологи КПРФ отказались от идеи эксплуатации образа Ленина секс-символа, а ведь ещё пару лет назад была надежд,а что под красными знаменами во власть пойдут мускулистые парни и фигуристые девушки.

ВАСИЛИЙ БУРОВ

Ещё один представитель парламентской партии - эсер Василий Буров. Его шеф - лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» Александр Макаревич до зубовного скрежета хотел обойти свою комсомольскую подругу Марину Ковтун на выборах 2014 года, а в итоге стал третьим, набрав 10,77% голосов избирателей. Полагаю, что этот подвиг Василию Бурову повторить не удастся ни при каких обстоятельствах - ему бы обойти на политических виражах господина Тупикина.

ГЕННАДИЙ ТУПИКИН

Ещё одна тёмная лошадка предвыборной гонки.

Кто следующий? У нас в обойме есть ещё два относительно молодых кандидата: Виталий Измайлов и Максим Белов. «Гражданская платформа» против ЛДПР. Вам это не напоминает выборы образца 2014 года, когда последними с конца по итогам выборной кампании расположились кандидаты именно от этих партий. На тот момент впервые участвующий в выборах бизнес-омбудсмен Игорь Морарь от партии «Гражданская платформа» уступил всего сотую процента (5,49%) традиционно популярной в Заполярье партии Жириновского. Из чего был сделан вывод, что ЛДПР утянул на дно кандидат Максим Белов. Как, имея за плечами самого Владимира Вольфовича, Белов умудрился набрать 5,50%, остаётся загадкой до сих пор.

Немудрено, что очень долго соколы Жириновского не могли определиться со своим кандидатом на эти губернаторские выборы, а когда дали зелёный свет Белову, тот неожиданно заявил о своих амбициях дойти до второго тура. Это всё равно, что заявить о полёте на Луну! Никогда ещё депутатов не отправляли в открытый космос с цель эксперимента, а Максим Андреевич сдюжил.

На самом деле, пока всё, чего добился Белов, это ответная реакция и критика северян в свой адрес. Ему поставили на вид то, что за пять лет он не смог перерасти образ начинающего политика, так навскидку сказать сегодня, что сделал Белов для народа, даже его друзья вряд ли смогут. Зато на ум обязательно придут критические статьи о любви Белова к заграничным поездкам и не всегда уместных селфи.

Законодательные инициативы Максима Белова то же не потрогать и не пощупать, а вехи биографии не дают ответа на резонные вопросы избирателей: чего добился этот юноша в жизни? что построил? чем руководил? Выходит, что в случае победы, бывшему учителю истории со знанием иностранных языков и опытом жизни в Северном Королевстве трудно будет быть боссом у себя на Родине.

Покажем фрагменты программы «НТВ» с участием депутата Белова, где народный избранник переодевается в стажера и пытается понять, почему на мурманских прилавках нет дешёвой рыбы. Для чистоты эксперимента Белова наряжают в парик и называют Антоном.

Ну, как вам такой глава региона? Как вам больше нравится под ноль или с шевелюрой?

Скажи, кто твой друг, и я сажу, кто ты. Многие знают это популярное умозаключение. А вспомнить его, нас побудила страсть к переодеваниям и мистификации свойственная ещё одному члену команды Белова - директора Мурманского рыбокомбината Михаилу Зубу, который год назад хитростью попал на пресс-конференцию главы государства под видом журналиста.

Он обманул в тот раз, а теперь он обманывает электорат, называя себя экс-кандидатом. Зуб даже не соизволил подать документы на регистрацию! Какой же он экс?! Он фантазер и прожектёр, который до сих пор находится в эйфории от общения с главой государства, считают в рыбацком сообществе. Зуба там, судя по всему, не особо жалуют. Поэтому, подружившись в Михаилом Изяславовичем, Белов лишился части электората.

Напомним, пять лет назад в бюллетенях для голосования были пять фамилий, среди которых была и местная дама с серьёзным антирейтингом и серьёзными амбициями. 8 сентября текущего года мы женских фамилий в бюллетенях не увидим, а вместо пяти фамилий будет шесть. Дать бой ставленнику «Единой России» и тогда, и сейчас - много желающих, но ни одна из партий не готова к объединению ради этой цели. В итоге мы наблюдаем борьбу нанайских мальчиков у подножия лестницы в центральный подъезд на проспекте Ленина, 75, в то время как лидер беспрепятственно поднимается вверх.

На этот раз нам наглядно продемонстрировали, что если долго мучиться то муниципальный фильтр может пройти любой желающий. Наглядный пример – кандидат в губернаторы Виталий Измайлов. А если не хочется возиться, но очень хочется попиариться, то можно просто объявить себя экс-кандидатом, как это сделал Михаил Зуб.

И тогда и сейчас в списке желающих занять кресло главы региона знакомые лица: КПРФ бросила на амбразуру Антропова, ЛДПР - Белова. Зачем наступать на одни и те же грабли, не понятно. Как и в 2014 году партия «Справедливая Россия» тоже ввязалась в бой. Правда, сначала Александр Макаревич немного поломал комедию, заявив, мол, не желаю участвовать в этом фарсе, а потом, видимо, получив внушение от Миронова, отошёл в сторону и замолчал. В эту кампанию мы не услышим старых песен о главном в исполнении Александра Геннадьевича.

А ещё мы обратили внимание на то, что никто из участников гонки, даже те, кто причисляют себя к оппозиции, открыто не критикуют Андрея Чибиса. Скорее всего, политические марионетки заранее готовятся получить приглашение на его инаугурацию и благополучно продолжить свою карьеру уже при новом губернаторе.

Итак резюмируем:. это очень уникальная кампания, в которой каждый из кандидатов решает свою задачу. Чибис активно по всем законам политической драматургии ведёт активную кампанию, чтобы понравиться и угодить избирателям. Для Тупикина от «Партии пенсионеров» в выборах важен не результат, а процесс. Белов решает свои личные проблемы, хотя Зуб усложняет ему задачу и тянет кандидата вместе с ЛДПР на политическое дно. Буров отрабатывает повинность, Антропов, кажется, уже по инерции несёт бремя вечного кандидата. А Виталий Измайлов, надеемся, как журналист ведёт дневник политических будней, а потом опубликует эссе на тему «Выборы-2019. Всё, что осталось за кадром».

Интриги нет, следовательно, высокой явки ожидать не приходится. Напомним, в 2014 году она была порядка 30%.