Цветам в Мурманске на 8 Марта – быть!

В преддверии Международного женского дня в цветочную лавку «Веранда» поставили огромное разнообразие предвестников весны.

Тюльпаны, розы, гиацинты и многие другие цветы можно приобрести в цветочной лавке «Веранда», чтобы они дарили тепло и заботу любимым женщинам.

Светлана Алиева, владелица цветочной лавки «Веранда»: «У меня работают чудесные флористы, они подготовили для наших мужчин большой ассортимент красивых букетов, композиций на любой вкус».

Нежные женские руки сотрудников «Веранды» собирают красивые флорариумы, композиции из конфет, ягод и фруктов под заказ. Сейчас специалисты работают с партией тюльпанов.

Светлана Алиева, владелица цветочной лавки «Веранда»: «В нашем ассортименте представлен очень большой выбор тюльпанов, луковицы которых приехали из самой Голландии. Выращивались наши тюльпаны в теплицах Санкт-Петербурга. Мы отслеживали качество, рост тюльпанов, также лично присутствовали при отгрузке тюльпанов, чтобы нашим покупателям достались самые красивые, стойкие тюльпаны в городе Мурманске».

В качестве цветов здесь уверены, как уверены и в том, что они станут прекрасным подарком к Международному женскому дню.

Светлана Алиева, владелица цветочной лавки «Веранда»: «Хочу поздравить всех милых дам города Мурманска с наступающим весенним праздником и Международным женским днём. Пожелать всем хорошего настроения, чтобы все представительницы прекрасного пола получили цветы от нашей цветочной лавки «Веранда».

Заказать понравившийся букет или составить индивидуальную композицию можно в группе в соцсети «ВКонтакте», перейдя по кьюар-коду или лично обратившись в цветочную лавку «Веранда», которая находится в центре города по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 22. Время работы – круглосуточный.

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