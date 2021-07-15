«Цветочный паровоз» украсили малыши из детского сада №50

В погожий летний день воспитанники мурманского дошкольного учреждения №50 попробовали себя в садоводстве – дети высаживали цветы на клумбу «Цветочный паровозик». А помогали им в этом воспитатели в образе бабочек. По словам дошколят, работать с растениями им понравилось.

Цветник ребята собрали своими руками, а иногда они даже делают букеты в подарок своим мамам. По словам заведующей детским садом, летом около трети детей остаются в Мурманске, поэтому для них разрабатывают различные программы мероприятий.

Анна Корж, заведующая МБДОУ №50 г. Мурманска: «Летом, как мы знаем, отдых, каникулы, поэтому нами был разработан проект «Наше мурманское лето» и в его рамках мы насыщали каждый день разными мероприятиями, проходили разные спортивные праздники, развлечения, летние забавы, творческие мастерские, фестиваль рисунка на асфальте. А сегодня у нас была экологическая акция «Цветами улыбается земля!», во время которой высаживали цветочки, и «Цветочный паровоз» теперь будет радовать их и взрослых».

Цель экоакции – не только развитие бережного отношения к природе, но и воспитание у малышей интереса и любви к растениям. Благодаря таким мероприятиям ребята будут больше знать о жизненном цикле цветов, а также смогут помогать своим родным в саду или огороде.