«Цветы для автоледи» и добрые слова – праздничная акция на площади Пять Углов

В Мурманске в преддверии 8 марта на площади Пять Углов прошла, ставшая такой любимой, традиционная акция «Цветы для автоледи», которую проводили сотрудники ГИБДД с партнёрами из редакции «Авторадио. Мурманск».

Акция «Цветы для автоледи», организованная «Авторадио. Мурманск» при поддержке ГИБДД, проходит в Мурманске уже около 20 лет. 2023 год не стал исключением! Сотрудники автоинспекции в центре города останавливали машины с представительницами прекрасного пола за рулём. Но не для того, чтобы пожурить, а чтобы поздравить с предстоящими Международным женским днём.

Удивлённым водителям–женщинам вручали цветы и памятные подарки. Так же желали дамам весеннего настроение и безопасных дорог! Три автоледи даже получили билеты на концерт Полины Гагариной, который пройдёт 8 марта в Ледовом дворце.

Как отмечают автолюбительницы, такие акции способствуют поднятию настроения на долгое время.

Екатерина Богданова, представитель «Авторадио. Мурманск»: «Как человек, который уже 18 лет за рулём, я ответственно заявляю, что мне было бы категорически приятно попасть в такую акцию. Когда ты едешь по дороге, думаешь о том, что тебе ещё кучу дел надо сделать до восьмого марта. На улице холодно, как сегодня. А тут тебя останавливают. Но, слава Богу, оказывается, что не для того, чтобы оштрафовать за превышение скорости, за какое-то ещё правонарушение, а для того, чтобы вручить такие подарки».

После того как все добрые слова были сказаны, а подарки вручены, счастливые автоледи отправились дальше покорять дороги в отличном настроении.

Партнёрами акции выступили: «СушиГурмэ», магазин «Мир Аккумуляторов», сеть салонов «Городские цветы», интернет-магазин «1001 запчасть».