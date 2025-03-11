«Цветы для мам героев»

Данная весенняя акция в Мурманской области охватила сотни жительниц Мурманской области, чьи сыновья стали участникам специальной военной операции. К сожалению, многие из них уже никогда не смогут обнять своих матерей.

Заботливая бабушка напекла пирожков и от всей души угощает случайных гостей. Светлана Гапеева после потери единственного сына, конечно, изменилась, в сердце поселилась не проходящая тоска, но её защитник, её герой сделал правильный выбор, уверена женщина.

Светлана Гапеева, мама участника СВО, г. Полярный: «Мы его поддерживали. Он говорил, что защищать надо, что все будут. Мы всё равно не смогли бы его переубедить, он знал, что пойдёт».

Простой знак внимания для самых любящих сердец – цветы и подарки к первому весеннему празднику в Полярном адресно доставили представители мурманской облдумы и Совета депутатов ЗАТО Александровск.

Гости напомнили женщинам о том, что их семьи имеют особые льготы и находятся в приоритетном списке получателей социальных услуг.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В России по инициативе Президента РФ Владимира Путина предусмотрено много льгот для участников СВО и членов их семей. Уделяем внимание и на региональном уровне: более 30 льгот предоставляется в Мурманской области помимо федеральных. Поэтому всё, что можно региональным бюджетом и губернатором, оказываем финансовую поддержку данной категории мурманчан».

Подвиг военнослужащих не будет забыт. Речь не только о матерях, но и всех тех, ради кого бойцы ежедневно рискуют своей жизнью на передовой, освобождая территории и приближая мир.