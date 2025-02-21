Цветы, подарки и медаль: Валентине Чупраковой, труженице тыла города воинской славы Полярного, исполнилось 95 лет

Валентина Чупракова, труженица тыла, г. Полярный: «Годики забрали всё здоровье… Работа была тяжёлая, трудная. Война – вся на моих глазах. Голод, холод».

Труженица тыла уверена, что если бы не тяжёлое детство, то сегодня её самочувствие было бы куда лучше. Ещё и сказываются переживания за племянников: трое из них сейчас в зоне специальной военной операции.

Впрочем, грусть на сегодня лучше отложить. Поздравить с юбилеем долгожителя Полярного пришли гости.

Вместе с цветами и подарками представители администрации ЗАТО Александровск передали ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».