Цветы, солнце и море улыбок - «Love Radio» с партнёрами 8 Марта поздравили северянок праздником

Такой праздник в «Плазме» проводится уже в третий раз и стал хорошей традицией. Со сцены рядом с фудкортом на втором этаже торгово-развлекательного комплекса ведущие и артисты поздравили северянок с Международным женским днём. В программе песни, танцы и огромное число подарков.

Вера Скоробогатая, организатор праздника «Холидей Лав»: «8 марта - Международный женский день, цветы, подарки. «Лав радио» решило поздравить женщин с этим прекрасным днём. Мы для посетительниц ТРК «Плазма» дарим сегодня цветы, разыгрываем в онлайн-викторине в «Регион51» кучу классных подарков от наших партнёров».

Призы от партнёров - за участие в онлайн-викторине. Очные конкурсы проводить нельзя, но организаторы нашли выход. Ведущий в прямом эфире в социальных сетях зачитывает задания конкурса, зрители – также в онлайн - отвечают в комментариях. Подарки передаёт курьер.

Призы - ценные и интересные. «Перевёрнутый дом» подарил билеты на посещение своего аттракциона, а «Прагматика-Лада» - часы «Гармин». Таким образом партнёры праздника решили поздравить женщин и своих клиентов.

Алексей Скороходов, директор дилерского центра «Прагматика-Лада. Мурманск»: «Сейчас очень много автоледи приходят, приобретают автомобили, именно маленькие, компактные кроссоверы. Не буду скрывать - это «Икс-рей» на автомате. В принципе им довольны, две педали, очень удобно. «Икс-рей» для девушек - маленькие, компактные городские автомобили».

Впрочем, подарки получили не только участники и победили онлайн-викторины. За несколько дней до праздника организаторы провели конкурс детских рисунков. Молодые северяне рисовали своих мам. Итоги подвели, победителей и призёров наградили. А рисунки стали дополнительными сюрпризами для мам. Ведь каждый ребёнок знает, самый лучший подарок – сделан своими руками.

Вячеслав Гончаров, участник конкурса рисунков: «Я для мамы сделал из бумаги коробочку, а там всякие штучки из бумаги положил».

8 Марта без цветов невозможно! В дополнение к подаркам организаторы вручали всем участникам праздника тюльпаны.