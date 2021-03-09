Цветы вручали мотосрелки Северного флота

Можно вдвойне порадоваться за женщин, живущих в Печенгском районе. В Международный женский день, во-первых, им вручали цветы, а во-вторых, делали это мотосрелки Северного флота. Весенняя акция состоялась в посёлках Печенга и Луострари, Мурманской области, а также в других военных городках соединения.

Впервые мотострелки организовали её в прошлом году. Тогда же было принято решение сделать такие поздравления ежегодными. Северянки принимали неожиданные подарки с благодарностью.