Да будет газ! Подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона
В рамках Петербургского международного газового форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации нашего региона с 2026 по 2030 годы.
Подписана первая пятилетняя программа газификации региона. Это ключевой стратегически важный проект для всей Арктической зоны России.
Как подчеркнули в «Газпроме», основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод «Волхов – Мурманск». К практической реализации проекта компания приступила в 2025 году.
Согласно программе, она предусматривает проектирование и начало строительства первоочередных газопроводов-отводов с распределительными станциями. В том числе Апатитская ТЭЦ «ТГК-1», объекты Мурманской ТЭЦ, котельные «Мурманэнергосбыта» и Кольской ГМК.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это событие важнейшее».
