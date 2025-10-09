Да будет газ! Подписана программа развития газоснабжения и газификации нашего региона

В рамках Петербургского международного газового форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации нашего региона с 2026 по 2030 годы.

Подписана первая пятилетняя программа газификации региона. Это ключевой стратегически важный проект для всей Арктической зоны России.

Как подчеркнули в «Газпроме», основой для газификации Мурманской области станет перспективный магистральный газопровод «Волхов – Мурманск». К практической реализации проекта компания приступила в 2025 году.

Согласно программе, она предусматривает проектирование и начало строительства первоочередных газопроводов-отводов с распределительными станциями. В том числе Апатитская ТЭЦ «ТГК-1», объекты Мурманской ТЭЦ, котельные «Мурманэнергосбыта» и Кольской ГМК.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас это событие важнейшее».