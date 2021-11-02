Да будет свет! Полярная ночь мурманчанам не страшна

До наступления периода полярной ночи остался месяц. А это значит, что Мурманск довольно продолжительный период будет жить под светом уличных фонарей. Следят за качественной работой системы наружного освещения специалисты Мурманской областной электросетевой компании.

2 декабря наружное освещение областного центра было включено днём в 14.40, а будет выключено только 3 декабря в 10.25. Таким образом, искусственное освещение будет работать 19 часов 45 минут.

Специалисты МОЭСК уже завершили подготовку к осенне-зимнему периоду. Освещают столицу Заполярья 82 прожектора и 12 тысяч 132 светильника разных видов: светодиодные, ртутные, натриевые, индукционные. Основная часть светильников установлены на 7420 опорах и 196 торшерных стойках, 115 опор только на проспекте Ленина.

На главной магистрали Мурманска смонтированы 205 светильников и растяжек праздничной иллюминации.