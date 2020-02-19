Да ничего страшного, переживём как-нибудь – мурманчане о запрете въезда китайцев

Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у жителей города, а как они относятся к запрету на въезд китайцев в Российскую Федерацию. Получился интересный срез мнений:

- Я отношусь к этому отрицательно, потому что у меня много знакомых в Иркутск. Я вообще считаю эту проблему надуманной. Не существует коронавируса.

- Да ничего страшного, переживём как-нибудь.

- Очень хорошо. Не будут нам возить заразу всякую.

- Не нужны они нам. Они заразу разносят.

- Конечно, боюсь, они к нам всякую гадость везут.

- Я к этому хорошо отношусь, они заполонили весь город, все торговые центры, русскую речь не услышишь.

- Мне кажется, что будет спад экономики, если эпидемиологическая ситуация не нормализуется и китайские туристы в ближайшее время не вернутся к нам в Заполярный край, то предпринимателям придётся и дальше искать им замену, но уже более активно. При этом помимо турбизнеса пострадают смежные отрасли: гостиничный бизнес, транспорт и музеи.