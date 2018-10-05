«Да пусть хоть хоббитами себя считают, лишь бы это было полезно для народа!» К кому относится эта фраза, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Один дом. Два подъезда. Восемь квартир. Протекающая крыша. И жильцы, которых бросили на произвол судьбы, выбранные ими же депутаты. На помощь пришла главная городская газета. «Вечерний Мурманск» продолжает рассказывать о мурманчанах с улицы Куйбышева, а заодно и продвигать ремонт их многострадального дома.

«Да пусть хоть хоббитами себя считают, лишь бы это было полезно для народа!», - такая странная фраза прозвучала недавно в стенах областной Думы. А началось всё с казаков и идеи выделять им землю в Мурманской области без торгов. И то, что на Мурмане казачьих традиций нет – не проблема. Нет – так будут! Подробности этого необычного заседания думского комитета ищите на страницах свежей «Вечёрки».

70 цветочных клумб, стилизованная метеостанция и даже теплица, где растут морковь, огурцы и картофель. И все это на территории обычного детского садика. Хотя, впрочем, детский сад № 46, что в микрорайоне Росляково, обычным назвать трудно. Почему? Ответ на этот вопрос дают журналисты «Вечернего Мурманска».