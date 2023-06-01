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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.06.23 19:30

Да здравствуют каникулы! В Мурманске стартовала первая смена в оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений

Дневное пребывание детей в школе теперь будет сильно отличаться. Их ждут мастер-классы, игры, экскурсии, спорт и многое другое.

Дети радуются приходу лета. Учеба закончилась, теперь пришло самое беззаботное время в году. Чтобы оно было интересным и задорным в городе начинают работать оздоровительные лагеря.

Татьяна Ларина, председатель комитета по образованию города Мурманска: «1 июня - День защиты детей - символичная дата. Мы сегодня открываем на территории города Мурманска на площадках десяти образовательных учреждений летние оздоровительные лагеря. В общей сложности в период первой смены у нас отдохнут чуть более 100 детей».

Например, 43-я школа примет около 150 ребят. Смена продлится 21 день. С 8.30 до 14.30 - с понедельника по субботу с детьми будут заниматься педагоги, волонтёры и приглашённые гости. Школьников ждёт насыщенная и увлекательная программа.

Анастасия Ефимова, заместитель директора по воспитательной работе, начальник оздоровительного лагеря МБОУ г. Мурманска СОШ №43: «По программе у нас традиционно и купальня тропическая в «Огнях Мурманска».  В этом году у нас нововведение - посещение мастер-классов в техноцентре «Кванториум» на базе центра «Лапландия». Плюс ко всему, развлекательные программы в ДК имени С.М. Кирова и посещение музеев, кинотеатров и кукольного театра».

Помимо развлечений всех детей будут вкусно кормить. В учебном заведении организовано двухразовое питание - завтрак и обед. Сегодня в рационе был борщ, пюре с котлетой, витаминный салат, фрукты и компот.

Татьяна Ларина, председатель комитета по образованию города Мурманска: «Для родителей сохраняется возможность доступности получения этой услуги, потому что её стоимость на протяжении многих лет не увеличивается, составляет всего лишь тысячу с небольшим рублей».

За всё лето в городских оздоровительных лагерях проведут время почти 2000 мурманских школьников. Многие дети из года в год сами выбирают такой вид досуга.

Василиса Ганеева, ученица МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №40»: «В прошлом году мне очень понравилось - было весело, хорошо, тепло. В этом году я хочу того же».

Хадижа Гадизаде, ученица МБОУ г. Мурманска «СОШ №43»: «Здесь веселее, чем дома сидеть. Мне хотелось повеселиться, пообщаться с людьми».

Помимо городских лагерей действуют и выездные. Совсем недавно около пятисот школьников города Мурманска отправились отдыхать на побережье Чёрного моря.

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