Даём всем совет: «Не курить!»

31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этот праздник многие курильщики решают отказаться от вредной привычки раз и навсегда. Однако нужно помнить, что такой шаг стоит делать не только 31 мая, а в любой день и лучше прямо сейчас.

В областной больнице имени Баяндина операции на лёгких проводят каждый день. Врачи всегда и до последнего борются за жизни пациентов, но даже сегодня, при заметно выросшем уровне медицины, спасти тяжелобольных удаётся не всегда. Чаще всего, по словам хирургов, в отделении оказываются люди старше 45 лет с онкологическими, злокачественными или системными заболеваниями лёгких.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Также большая группа пациентов есть молодых с буллезной эмфиземой лёгких. Это возникновение булл, пузырей в лёгких, которые на фоне злоупотребления прогрессирует это заболевание, пациенты с осложнениями попадают к нам на оперативное лечение».

Но не только сигареты вредят здоровью, их современные модные аналоги также опасны. Важно отметить, что на Севере, где не хватает кислорода и витаминов, организм быстрее сдается под натиском вредных привычек. Например, Ивану Александровичу сейчас 65 лет, большую часть жизни он провёл с сигаретой в зубах. Последние годы мужчина борется за жизнь, у него смертельный диагноз – рак. Одно лёгкое уже пришлось удалить.

Иван, пациент: «Поначалу, кажется, что всё нормально: молодые, здоровые, всё в розовом цвете. А видите, как получается. Работал под землей, потом это. Даю всем совет: «Не курить! Хорошего ничего нет. Когда на охоту ходили с ребятами, парень был с нами некурящий – он, как лось бежит, за ним не успеваешь, а тут не хватает воздуха. Особенно в горах. Так что, берегите себя ребята».

Пока последствия не стали необратимы, у каждого есть шанс вернуть своё здоровье. И это проще, чем говорят, потому что наш организм может и должен жить без сигарет. Правда, восстановление займёт время.

По словам специалистов, всё зависит от стажа и объёма курения. И обязательно необходимо ежегодно делать флюорографию.