Даёшь компьютерную грамотность поколению 60+!

Умение обращаться с компьютерной техникой – один из самых необходимых навыков для современной жизни. Пожилым не всегда просто освоиться с цифровыми технологиями, им на помощь приходят курсы компьютерной грамотности.

Оплата коммунальных платежей без комиссии, доставка продуктов на дом и даже вызов врача – всё это легко и просто делается при помощи компьютера или смартфона. Правда, использование технологий не вызывает трудностей у молодёжи, старикам порой сложно освоиться с новой техникой.

Совместно с центром «Радуга» Партия пенсионеров специально для пожилых мурманчан организовала курсы по компьютерной грамотности. Да, обучать таких «студентов» непросто, но преподаватели курсов стараются к каждому найти свой, индивидуальный подход.

Курсы проводятся бесплатно, малыми группами, их основная цель - это не только образование. На занятиях старики могут пообщаться между собой, получить новые эмоции, заново влиться в общество. По мнению психолога, такой формат обучения несёт в себе элемент социализации, что очень важно для одиноких бабушек и дедушек.

Партия пенсионеров во главу угла ставит интересы самих пенсионеров, а потому силами партии проводятся не только компьютерные курсы, но и другие ликбезы, а также консультации с различными направлениям жизни.