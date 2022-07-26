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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.07.22 19:30

Даёшь полный метр! Природа Кольского полуострова вдохновляет на кинотворчество

В этом убедились представители киноиндустрии, которые приехали на Кольский полуостров в поисках интересных локаций для сьёмок. Родион Павлючик, генеральный продюсер, учредитель и президент группы компаний «ПРИОР», г. Москва: «Мы увидели очень много за те два дня, которые прошли. Мы уже совершенно без сил здесь. У нас была очень насыщенная программа. Териберку видели, нас возили на полуострова Рыбачий и Средний».

В этом убедились представители киноиндустрии, которые приехали на Кольский полуостров в поисках интересных локаций для сьёмок.

Родион Павлючик, генеральный продюсер, учредитель и президент группы компаний «ПРИОР», г. Москва: «Мы увидели очень много за те два дня, которые прошли. Мы уже совершенно без сил здесь. У нас была очень насыщенная программа. Териберку видели, нас возили на полуострова Рыбачий и Средний».

Как отмечает Родион Павлючик, учредитель продюсерской компании из Москвы, природа Заполярья может стать основой для вполне серьёзных кинопроектов.

Родион Павлючик, генеральный продюсер, учредитель и президент группы компаний «ПРИОР», г. Москва: «Это Великая Отечественная война, Северный фронт, Полярная дивизия и её судьба, судьба людей, которые принимали участие в войне. А второй - более драматический-мелодраматичный, может быть, сюжет на контрасте между южанами и северянами нашей страны: как они отличаются, как отличалась природа. Снять, например, на два региона - с Краснодаром и с Мурманском».

Поделилась своими идеями и ещё один представитель киноиндустрии из столицы России.

Катерина Михайлова, продюсер, генеральный директор ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», г. Москва: «Мы выбрали в первую очередь Никель, Заполярный. Это приграничные населённые пункты. Утверждаем, что будет сниматься при поддержке Министерства культуры, такая драма сказочная, скажем так, новый жанр. Должны были снимать с норвежцами, но, к сожалению, не будем. Будем снимать своими силами, всё в России: часть в Москве, часть в Рязани, но основная часть в Мурманской области».

Наш регион имеет длительный и позитивный опыт развития киноиндустрии, хотя до этого сфера производства фильмов  не рассматривалась как генератор экономического роста Мурманской области.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня у нас действительно итоговая встреча по завершению очередного локейшн-тура, который проходил на нашей территории. Это уже четвёртый локейшн-тур».

Целью 4-го локейшн-тура было показать Печенгский район с точки зрения возможностей для сьёмок тематических военных кинолент. Это в свою очередь ещё одна возможность показать зрителям со всей России Мурманскую область.

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Людмила
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