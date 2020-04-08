Даёшь рыбалку в Баренцевом и Белом морях!

Более 200 рыбаков поставили свои подписи под петицией, в которой высказана просьба о разрешении морской рыбалки в Баренцевом и Белом морях любителям-рыбакам

Жители села Териберка настаивают на снятие ограничений. Ведь именно в апреле и мае лучшая тресковая рыбалка. Пребывание в своей моторной лодки исключает контакт с большим количеством людей, считают рыбаки.

Многие рыболовы в течение года питаются рыбой, выловленной весной в море, а введение запрета наносит серьёзный ущерб семьям с низким и средним достатком. Это всё равно что в средней полосе запретить высаживать картошку подчеркивают рыболовы.