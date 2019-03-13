Даёшь садик на улице Капитана Орликовой!

Проблема с детскими садами на улице Капитана Орликовой Мурманска, возможно, скоро решиться. Мурманский Дом молодёжи выступил с инициативой достроить одно из дошкольных учреждений в микрорайоне.

На улице Орликовой расположено более 60 домов и все девятиэтажные. В этом районе живёт много детей и подростков, а вот дошкольных учреждений на всех не хватает. Многим родителям приходится водить своих детей в садики, которые находятся в других районах города. Но руководство и волонтёры мурманского Дома молодёжи нашли решение проблемы. Недостроенный садик, который давно стал символом перестройки, можно привести в порядок, завершить ремонт и организовать дошкольное учреждение, которое там и планировалось. Вот только пока необходимо решить множество проблем и собрать все документы, чтобы доказать администрации города, что необходимо выделить средства на этот детский сад.

«В настоящее время волонтёры Дома молодёжи проводят изучение общественного мнения. У нас разработаны подписные листы и вечерами ребята обходят близлежащие дома, - рассказывает Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Мы очень надеемся, что данная инициатива будет поддержана. И если мы соберём достаточное количество подписей, то потом обратимся в администрацию города Мурманска и очень надеемся, что данная инициатива будет поддержана властями».