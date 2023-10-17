Даёшь театральную жизнь в школы Заполярья!

По словам главы регионального Минпросвещения, к концу 2024 года каждая школа должна иметь по своему школьному театру. Поэтому педагогов стали приглашать на курсы повышения квалификации по актёрскому мастерству, чтобы научившись, они применяли полученные знания в своих образовательных организациях.

На базе Центра дополнительного образования «Лапландия» уже второй год проходят курсы по театральному мастерству для педагогов – ведь к концу следующего года в каждой школе должен появится театр.

Сергей Кулаков, директор Мурманского центра дополнительного образования «Лапландия»: «Центр «Лапландия» – это флагман системы образования региона. И он всегда берётся за амбициозные задачи. Мы приняли решение, что действительно надо обучить педагогов, которые будут работать в школьных театрах, потому что это и учителя русского, литературы в школах, педагоги системы дополнительного образования, педагоги школ искусств, театральная школа – большое число разных педагогов».

Здесь педагогов знакомят с азами театрального мастерства: сценической речью и движениями, основами актёрского дела, художественным словом и многими другими дисциплинами.

Арина Василевич, преподаватель театральных искусств Детской школы искусств №4, г. Мурманск: «Мы сегодня будем показывать на примере открытого урока нашим учителям основы актёрского мастерства: как подойти к работе над ролью, как ребёнка ввести в спектакль, в роль. И с чего надо начинать».

Такие занятия – настоящий клад. Ведь буквально за короткое время можно узнать немало полезной информации, которая поможет в будущей работе.

Ольга Эюбова, руководитель школьного театра гимназии №7 города Мурманска: «Такие курсы – они вселяют уверенность в себе, что мы справимся, что мы сделаем, мы всё можем. Мы просто работаем, стараемся. И, конечно, очень много получаем интересной и полезной информации. Это очень помогает и даёт нам сил для будущей работы».

Оксана Жаринова, педагог дополнительного образования МБОУ «Пушновская СОШ»: «Одно дело, когда гору литературы методической ты читаешь, а совсем другое, когда тебе это всё преподносят на практике, когда вся эта теория укладывается по полочкам и тебе говорят: «У тебя всё получится». Организаторам этих курсов огромное спасибо, потому что с их помощью мы знаем, что у нас всё получится, мы знаем, у кого спросить, попросить помощи».

Занятия проводят как актёры мурманских театров, педагоги театральных школ, так и специалисты «Лапландии».