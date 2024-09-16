Даёшь витаминизацию и вакцинацию!

Оперативное совещание в правительстве региона состоялось традиционно утром в понедельник и по самым важным темам. Участники встречи обсуждали вопросы витаминизации и вакцинации северян, развития проекта «Курс на Север», рассмотрели итоги губернаторского контроля в Оленегорске.

Благодаря региональному проекту «Курс на Север» в Мурманскую область с начала года переехали 103 человека. Среди них 62 педагога, 26 медицинских работников, а также 17 специалистов промышленных предприятий и 24 сотрудника из других сфер деятельности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всего за последние несколько лет в область переехали жить и работать по программе «Курс на Север» 267 специалистов и 82 медицинских работника».

Программа продолжает активно развиваться. Специалистам предлагают не только рабочие места, но и полный спектр поддержки при релокации, включая помощь в поиске жилья, консультации по трудоустройству и содействие в адаптации на новом месте. Эти меры снижают стресс от переезда и помогают специалистам быстрее интегрироваться в жизнь региона.

Венера Кравченко, заместитель генерального директора АНО «Арктический центр компетенций»: «В этом году участники прибыли к нам из 48 регионов России. Наиболее активно едут участники из Республики Карелия, Воронежской области, Краснодарского и Хабаровского края. Также к нам вернулись четыре соотечественника из Казахстана и Израиля».

Губернаторский контроль проверил исполнение поручений главы региона в Оленегорске. Было осмотрено более 50 объектов, построенных или модернизированных в рамках стратегического плана «На Севере – жить». В рамках программы «На Севере – твой проект» проводится ремонт и замена окон в 15 подъездах. На улицах Энергетиков и Кирова обустроены площадки для выгула собак, по улице Строителей установлен детский игровой комплекс.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области: «По программе «Тёплое окно» в шести дошкольных образовательных учреждениях проведены работы по замене оконных блоков. В рамках проекта «Арктическая школа» выполнен ремонт помещений в детском саду №15 и школе №7 в Оленегорске, а также в школе №22 в Протоках. Кроме того, созданы модельные библиотеки на базе библиотек №1 и №7. В Олененгоорске-1 открыто новое пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Теперь в пунктах «Витаминизации» можно будет вакцинироваться от сезонного гриппа. Программа по восполнению витамина Д в Мурманской области длится уже 8 месяцев. Больше 43 тысяч жителей региона прошли тестирование и получили бесплатный препарат для приведения показателей в норму. Но с наступлением осени важно помнить и о вирусах гриппа и прививаться от него.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех призываю и наше мужское население провериться и получить витамин».

Сотрудники регионального правительства и Центра управления регионом Мурманской области получили федеральные благодарности за активное содействие в работе по подготовке выборов Президента России. Их вручили первому заместителю губернатора Оксане Демченко, заместителю губернатора – министру градостроительства и благоустройства Мурманской области Марии Гавриловой и руководителю регионального центра управления регионом Артёму Марышеву. А благодарственные письма первого заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко получили сотрудники ЦУРа Александр Будников и Елена Ямаш.