Правительство Мурманской области заключило соглашение о развитии футбола в регионеПродолжаются работы по восстановлению основного железнодорожного пути в столицу Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.20 19:30

Даёшь землю без торгов – под нужные дела!

А на другом заседании в областной Думе обсуждали вопросы пересмотра сбора средств за капитальный ремонт многоквартирных домов северян. По мнению профильного комитета, необходимо оптимизировать это действие.

Депутаты на заседании обсуждали порядок оптимизации сбора средств, чтобы потом эффективней рассчитывать сумму взноса за капремонт. Предполагается, что граждане платить будут меньше, а часть средств покроет бюджет.

И ещё одной важной темой обсуждения профильного комитета стала передача земель в аренду без проведений торгов.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ: «У нас сейчас это тренд. Туризм, социально-культурные объекты и спорт. Соответственно мы сейчас подходим к тому, чтобы упростить процедуру для тех инвесторов, которые хотят вкладываться в эти виды деятельности. Упростить процедуру получения земли. Мы хотим, чтобы это было без торгов. У нас действительно земли много и нужно вовлекать её в хозяйственный оборот. Это правильно».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Евген
15.09.20 21:51
А говорят что с 1 сентября в Мурманской области запрещено рыбачить на реках, видать не всем
Комментарий к новости:Фотограф Мэтт Харрис на реке Йоканьге поймал королевскую сёмгу
Д.О. Вернер
11.09.20 23:13
Натуральный Ново-Землянский рыбий коронавирус....
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
Евгений
11.09.20 08:42
Скорее всего это реально механические поверждения.
Комментарий к новости:Треска с язвами взбудоражила людей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Родина». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Легенды науки». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Отказаться от страховки при оформлении кредита в банке - можно!-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)«Моряк вразвалочку сошёл на берег» - открыли границу для экипажей судов в российских портах
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика