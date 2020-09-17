Даёшь землю без торгов – под нужные дела!

А на другом заседании в областной Думе обсуждали вопросы пересмотра сбора средств за капитальный ремонт многоквартирных домов северян. По мнению профильного комитета, необходимо оптимизировать это действие.

Депутаты на заседании обсуждали порядок оптимизации сбора средств, чтобы потом эффективней рассчитывать сумму взноса за капремонт. Предполагается, что граждане платить будут меньше, а часть средств покроет бюджет.

И ещё одной важной темой обсуждения профильного комитета стала передача земель в аренду без проведений торгов.

Максим Белов, председатель комитета Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ: «У нас сейчас это тренд. Туризм, социально-культурные объекты и спорт. Соответственно мы сейчас подходим к тому, чтобы упростить процедуру для тех инвесторов, которые хотят вкладываться в эти виды деятельности. Упростить процедуру получения земли. Мы хотим, чтобы это было без торгов. У нас действительно земли много и нужно вовлекать её в хозяйственный оборот. Это правильно».