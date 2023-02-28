Даёшь ЗОЖ: губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства

На повестке - развитие спорта в Мурманской области.

Начиная с 2019-го по 2022 годы в рамках всех реализуемых в регионе программ в сферу спорта было направлено 8,5 млрд рублей. Эти средства пошли на развитие и обновление инфраструктуры, поощрение спортсменов и тренеров за их профессиональные успехи.

За это время был построен современный спорткомплекс в Кировске, ФОКи в Полярных Зорях и Апатитах, бассейн в Коле, стадион в Кандалакше и «Метеор» в Мурманске. А ещё в Долине Уюта появилась система оснежения и лыжероллерная трасса.

За 4 года работы проведено 30 капитальных ремонтов спортивных объектов, построены спортплощадки и открыты пространства «СОПКИ.СПОРТ».

А ещё дополнительно были направлены 34 млн рублей на гранты по развитию спорта в нашем регионе. Практически в 2 раза выросло число кандидатов в мастера спорта. Сейчас их уже 428, а также 20 мастеров спорта.

В этом году на реализацию спортивного движения направят более 1,5 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В ближайшее время мы откроем два новых ФОКа - в Кандалакше и Заозерске. И в этом году завершим капремонт ещё трёх объектов: спорткомплекс ДЮСШ в Ревде, Оленегорске и бассейна в Оленегорске. Там же начнём реконструкцию Ледового дворца и приступим к строительству бассейна в Североморске».