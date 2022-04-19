День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.22 19:30
Дали 9 лет! Жителя Североморска осудили за финансовую помощь террористам
2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении 28-летнего жителя Североморска. Осужденный занимался финансированием террористических организаций, запрещенных на территории России.
Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Уголовное дело в отношении жителя города Североморска расследовано следственным отделом управления УФСБ России по Мурманской области. Судом фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 9 лет и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».
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Последние комментарии
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
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