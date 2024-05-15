Дальневосточные деликатесы снова в Мурманске!

Совсем скоро в Мурманскую область придет лето, а вместе с ним и полярный день. Это период, когда биоритмы человека сбиваются, поэтому надо пополнить запасы витаминов, потраченные в полярную ночь, а восстановить дефицит микро- и макроэлементов поможет свежая и вкусная рыба.

В Мурманск снова привезли икру и рыбу камчатскую, чтобы радовать северян вкусными и свежими морепродуктами, которых нет в Баренцевом море.

- Я беру всегда понемножку всякой разной продукции. Она очень вкусная.

- А почему именно камчатскую рыбу?

- Мне кажется, что она вкуснее сёмги и лосося, и всей прочей рыбы.

В водах Дальнего Востока водится разная и полезная рыба, например, чавыча – это ценный источник омега-3 и 6 жирных кислот, витамина D, белка и фолиевой кислоты. Помимо этого, на выставке представлены: белорыбица, палтус, тунец, нерка, омуль, все эти морепродукты выловлены в естественной среде и доставлены в Мурманск самолётом.

- Вы какую рыбу любите?

– Чавычу.

– А почему её?

– Потому что она самая вкусная.

Из Камчатского края привезли не только незамороженную рыбу, но и красную икру. В ней много протеина, который полезен при диетах и занятиях спортом.

В павильон «Икра и рыба Камчатская» многие мурманчане едут из других районов и городов, только чтобы урвать кусочек дальневосточных деликатесов.

Павильон «Икра и рыба Камчатская» работает с 15 по 19 мая включительно по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51.

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