«Дальневосточный гектар» на территории Арктики будет доступен на всей территории Мурманской области

С недавнего времени программы «Дальневосточный гектар» теперь расширен на территорию всей Арктики. Общая площадь земель, на которых будет реализована программа, составляет чуть более 700 тысяч га. Земельные участки, можно использовать любым способом, не нарушающим закон, в том числе под строительство капитальных объектов жилого и нежилого назначения. Самые крупные территории программы буду располагаться в Кольском, Кандалакшском и Ковдорском районах.

Министерством имущественных отношений подготовлена карта территорий, которая будет размещена на сайте правительства региона и портале «Наш Север». Документы на предоставление земельных участков можно будет подать прямо из дома на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Ресурс весьма удобен для использования, поскольку сам гражданин может «нарисовать» земельный участок на нужной ему территории, не прибегая к услугам кадастровых инженеров.