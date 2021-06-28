Андрей Чибис поручил в кратчайшие сроки «достроить» систему взаимодействия региональных предпринимателей и властиХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир наших увлечений – от копий древних артефактов до фермы по разведению сверчков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.06.21 19:30

«Дальневосточный гектар» на территории Арктики будет доступен на всей территории Мурманской области

С недавнего времени программы «Дальневосточный гектар» теперь расширен на территорию всей Арктики. Общая площадь земель, на которых будет реализована программа, составляет чуть более 700 тысяч га. Земельные участки, можно использовать любым способом, не нарушающим закон, в том числе под строительство капитальных объектов жилого и нежилого назначения. Самые крупные территории программы буду располагаться в Кольском, Кандалакшском и Ковдорском районах.

Министерством имущественных отношений подготовлена карта территорий, которая будет размещена на сайте правительства региона и портале «Наш Север». Документы на предоставление земельных участков можно будет подать прямо из дома на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Ресурс весьма удобен для использования, поскольку сам гражданин может «нарисовать» земельный участок на нужной ему территории, не прибегая к услугам кадастровых инженеров.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:00«IOWA». (Интернет-проект «Реальный регион", 12+)23:30«Царь». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Своеобразный консенсус: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в среднем на 3,3%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области поддерживают атомную энергетику-PRO ЖКХ (18+)Минэнерго и ЖКХ Мурманской области фиксирует снижение количества обращений по качеству содержания территорий-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон, распространяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктику
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика