35 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+20), Североморске (+6), Кольском районе (+3).

Суточные колебания числа заразившихся коронавирусом, которые в последнее время наблюдаются в России, закономерны для этапа стабилизации эпидемического процесса, на котором страна сейчас находится. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель директора по клинико-аналитической работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает ТАСС. По её словам, подъём заболеваемости обусловлен тем, что население расслабилось и забыло о мерах профилактики - ношении масок, соблюдении социальной дистанции. Эксперт отметила, что в последнее время во многих регионах России была пасмурная, дождливая и прохладная погода, характерная для середины осени. Это, по её словам, создало более комфортные условия для распространения вируса.

Пшеничная напомнила, что дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от приверженности противоэпидемическим правилам.