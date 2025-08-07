В Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»В Мурманске проходит пятый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.25 19:30

«Дама» с характером живёт в «Кировке» больше десяти лет

Во Дворце культуры имени С.М. Кирова можно не только насладиться концертом или театральной постановкой, но и посетить уголок живой природы.

Общение с животными приносит нам положительные эмоции, учит бережному отношению к природе и заботе о братьях наших меньших. В Мурманске, так исторически сложилось, нет настоящего большого зоопарка, зато есть зооуголки. Один из самых крупных находится во Дворце культуры имени С.М. Кирова.

Яна Анисимова, специалист ДК имени С.М. Кирова: «В архиве в газетных вырезках было упоминание, что уже в 70-ых годах прошлого века во Дворце существовал юннатский кружок… Поэтому мы можем сказать, что мы старейшее клубное формирование».

Для теплолюбивых обитателей предусмотрены самые комфортные условия. Температура не ниже плюс 30 градусов. Свет и просторные вольеры. Посетители здесь могут погладить чилийских белок и покормить черепах. Понаблюдать за необычными насекомыми. Послушать пение экзотических птиц и увидеть разные виды попугаев. Самый взрослый житель уголка - ара Габи, которой уже 33 года.

Яна Анисимова, специалист ДК имени С.М. Кирова: «Она во Дворце живёт более десяти лет, по-моему, уже одиннадцать. Она у нас «дама» с характером. Скажу по секрету, что есть даже сотрудники учреждения, которых она не очень любит».

Чтобы изучать животных и ухаживать за пернатыми юные мурманчане могут записаться в юннатский кружок. А в рамках школьной программы для учеников начальных классов проходят «Зелёные уроки».

Яна Анисимова, специалист ДК имени С.М. Кирова: «На этих программах мы рассказываем о среде обитания птиц и содержании их в домашних условиях, в зооуголке. Рассказываем необычные факты, показываем что-то интересное для детей… В конце проводим викторину или мастер-класс».

Посетить зооуголок в «Кировке» в рамках экскурсии может любой желающий индивидуально или в группе по предварительной записи - во вторник, среду, пятницу и выходные дни.

