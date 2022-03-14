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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.22 19:30

Дань памяти - 11 марта исполнилось 85 лет со дня рождения Валентина Мурко

Ежегодно заводчане отдают дань памяти одному из сильнейших управленцев в истории развития «Нерпы», а лучшие специалисты предприятия удостаиваются премии имени Мурко.

В 1972 году директором строящегося завода «Нерпа» в Заполярье был назначен Валентин Мурко. 35-летнему специалисту предстояло не просто возвести судоремонтное предприятие, но и создать для него надёжный высокопрофессиональный коллектив, которому в свою очередь обеспечить комфортную городскую жизнь. За несколько лет этот план был выполнен. И по сей день на стратега и управленца Мурко равняются руководители.

Аркадий Оганян, первый заместитель директора СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Он был многогранный человек, который понимал задачи, которые перед заводом ставит государство. В первую очередь он всегда заботился и помнил о людях, тех, кто работал на нашем заводе. И это в комплексе должно рассказываться нашему молодому поколению, они должны знать историю нашего предприятия».

В день рождения Валентина Мурко заводчане несут цветы к памятной доске, установленной на доме, где жил руководитель судоремонтного предприятия. Возлагают розы и гвоздики к стеле на главной площади города судоремонтников, которой также присвоили имя почётного гражданина. В этом году легендарному директору исполнилось бы 85 лет.

Сегодня курсом заводоуправленца следует уже третье поколение корабелов «Нерпы». Лучшим из них, достигшим значительных успехов в профессиональной деятельности, ежегодно вручают премию имени Мурко. Например, для заместителя начальника 15 цеха, работающего на предприятии почти 20 лет, такая награда стала первой. Успехи Константина отметило руководство. Сам же специалист сейчас занят делами насущными - приёмкой судопоезда.

Константин Сорока, заместитель начальника цеха №15 СРЗ «Нерпа» по подготовке производства, г. Снежногорск: «Теперь мы сможем увеличить номенклатуру работ, которых мы раньше выполняли именно по переводу объектов».

Пока система, способная значительно ускорить ремонтно-транспортировочные процессы, лишь проходит наладку и положенные испытания. За ними пристально следит и инженер, приехавший в Заполярье целенаправленно больше семи лет назад из солнечного Крыма.

Виктор Бурдак, инженер-конструктор-технолог инженерного Центра СРЗ «Нерпа», г. Снежногорск: «Было интересно попробовать себя на Севере, посмотреть большую страну».

Виктора также удостоили премии имени Мурко, но в номинации «Молодой специалист».

Напомним, денежное поощрение за особые достижения в производственной деятельности и активную жизненную позицию в память о первом директоре предприятия была учреждена в 2013 году трудовым коллективом СРЗ «Нерпа» и семьей Валентина Мурко.

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