Дань памяти героическим коллегам и погибшим пациентам в годы Отечественной войны

Мурманская городская клиническая больница взяла шефство над захоронением воинов 14-й армии, умерших от ран в 96-м полевом госпитале во время Великой Отечественной войны. На этих выходных историческое место посетили сотрудники медучреждения с семьями и участники поисковых отрядов.

В годы Великой Отечественной войны в 20-и километрах от озера Клип-явр пролегала линия фронта. Воины 14-й армии отважно сражались с неприятелем, защищая свою родину и близких. Некоторые так и остались в этих лесах навсегда, отдав свою жизнь в бою. В тылу войск на восточном берегу озера, недалеко от реки Ура располагался полевой госпиталь. Здесь трудились медики, которые под бомбёжками врага умудрились построить землянки на 200 больничных коек. Врачи, медсёстры и санитары сумели спасти жизни многим бойцам, потеряв при этом всего 236 человек, которых похоронили здесь в трёх братских могилах. На месте захоронения теперь возвышается обелиск.

- Это место посещаемое, потому что почти 300 человек погибли. Приезжают родственники, - рассказывает Михаил Орешета, писатель, краевед, поисковик. – Я каждый год сюда вожу людей, у которых отцы, деды здесь лежат. Раньше не было ступенек, особенно в дождь было скользко и неудобно. Я помню, как-то приехала женщина, у которой отец здесь захоронен. Она шла сюда, сильно волновалась. На каком-то бугорочке споткнулась, коленку повредила. Сейчас я увидел эти ступеньки, понял, что это слава Богу, теперь подспорье родственникам погибших, которые сюда будут приезжать. Это очень большое дело.

Каменным обелиск был здесь не всегда. Покидая военный госпиталь в сентябре 1944 года, медики и солдаты соорудили на этом месте деревянный мемориал, на котором увековечили имена всех погибших. В 1969 году памятник был уничтожен, лестница, что вела к нему, разломана, воинские захоронения сравняли с землей. В 2004 году его вновь восстановили, однако, ухаживать за территорией никто не вызвался. В этом году взять шефство над историческим объектом решилось руководство городской больницы. Здесь восстановили лестницы, сделали скамеечки, облагородили территорию.

Сегодня медицинские работники с семьями приехали отдать дань памяти своим героическим коллегам и погибшим пациентам в годы Отечественной войны.

- Это памятник ещё и нашим врачам, медицинским сёстрам, которые 20 тысяч солдат восстановили в строй и тоже ковали Победу, - говорит Евгений Тарбаев, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. - Трудно было, холодно, было голодно, медикаментов практически не было. Но солдаты восстанавливались в строй благодаря тому, что медики любили свою работу, свою родину, своих пациентов.

Коллектив Мурманской городской больницы продолжит ухаживать за братскими захоронениями солдат и следить за состоянием самого обелиска. Так же в будущем руководство медицинского учреждения планирует экскурсию на место, где в годы войны располагался сам госпиталь.