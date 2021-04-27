День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.04.21 19:30
Дан старт ежегодной акции «Георгиевская ленточка»
Она приурочена к празднованию Дня Победы.
Георгиевскую ленточку принято считать символом военной славы нашего народа, и она, как многие думают, не претендует на звание символа Победы в Великой Отечественной войне, которое неукоснительно остаётся за знаменем Победы.
Десятки волонтёров уже начали распространять ленточки. Активисты одновременно рассказывают жителями о правилах ношения. В Мурманске её можно получить 2 и 8 мая на площади Пять Углов.
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