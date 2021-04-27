Дан старт ежегодной акции «Георгиевская ленточка»

Она приурочена к празднованию Дня Победы.

Георгиевскую ленточку принято считать символом военной славы нашего народа, и она, как многие думают, не претендует на звание символа Победы в Великой Отечественной войне, которое неукоснительно остаётся за знаменем Победы.

Десятки волонтёров уже начали распространять ленточки. Активисты одновременно рассказывают жителями о правилах ношения. В Мурманске её можно получить 2 и 8 мая на площади Пять Углов.