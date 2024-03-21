Даниил Блюденов и Наталия Савина: о конкурсе юных чтецов «Живая классика»

Поэтический конкурс юных чтецов «Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух стихотворений Золотого и Серебряного веков русской литературы.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» - соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения.

Какая цель конкурса? Что даёт человеку начитанность и умение выступать?

На эти и другие вопросы по конкурсу юных чтецов «Живая классика» отвечает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Даниил Блюденов, участник конкурса юных чтецов «Живая классика», ученик 9 класса. А куратор регионального этапа конкурса Наталия Савина рассказывает, как готовят юных чтецов.