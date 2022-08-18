Данил Канатчиков – о добровольческом движении и своей поездке в ЛДНР

Доброволец с 12-летним стажем, педагог-организатор Данил Канатчиков расскажет нам о недавней поездке в ЛНР с гуманитарной миссией.

Доброволец с 12-летним стажем, педагог-организатор Данил Канатчиков расскажет нам о недавней поездке в ЛДНР с гуманитарной миссией.

Данил Канатчиков со школьной скамьи реализует себя в сфере добровольчества. Он доброволец с 12-летним стажем, педагог-организатор школы №5 Мурманска, руководитель добровольческого объединения «#ШколаАктива5»

Большое интервью о перспективах и развитии добровольчества в регионе и за его пределами от волонтёра с 12-летним стажем, педагога-организатора Данилы Канатчикова смотрите сегодня, 18 августа, в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире телекомпании «Арктик-ТВ» и на сайте редакции.