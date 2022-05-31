Дарить радость людям - студенты МАГУ стали участниками благотворительной всероссийской акции «ДоброПочта»

Суть проекта «ДоброПочта» - помогать словом. Сотни людей отправляют письма с душевными пожеланиями незнакомым жителям страны, которые нуждаются в словах поддержки больше всего. Дарить радость людям для студентов МАГУ уже стало традицией, участие в акции они принимают не первый год.

Все желающие имели возможность отправить открытки со словами поддержки детям и взрослым, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Суть проекта «ДоброПочта» - помогать словом. Сотни людей отправляют письма с душевными пожеланиями незнакомым жителям страны, которые нуждаются в словах поддержки больше всего. Дарить радость людям для студентов МАГУ уже стало традицией, участие в акции они принимают не первый год.

Дарья Веремчук, главный специалист по корпоративным коммуникациям ВПС Мурманской области: «Сегодня нам удалось отправить больше сотни, возможно, около двухсот открыток. Это отличный результат! Радует то, что ребята проявляют активность, принимают участие в подобных событиях, передают свои тёплые слова другим ребятам».

Мария Некрасов, студентка 4 курса МАГУ, часто выступает организатором различных благотворительных акций. По её мнению, на добрые дела время найдётся всегда. Свою открытку она отправила за три с лишним тысячи километров от родного Мурманска.

Мария Некрасова, представитель студенческого объединения «Содружество равных возможностей»: «Некоторые истории трогают тебя, какие-то мысли приходят в голову. Для своей открытки я выбрала историю девочки из Краснодарского края, у которой серьёзные заболевания, в числе которых есть хронический цирроз печени и постоянные воспалительные заболевания. При этом девочка очень активная, у нее очень много увлечений, много планов на жизнь. Её заболевание совершенно не мешает активности и увлечениям. Поэтому я выбрала донести пожелания именно до неё».

Оказывается, дарить радость – очень просто. Многие люди нередко нуждаются в поддержке, далеко не всегда им требуется финансовая помощь. Небольшая почтовая открытка – недорогой, яркий и милый способ отправить частичку тепла в любую точку планеты.