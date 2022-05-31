В Мурманске продолжается работа по созданию муралов: их уже порядка 40Добровольцы Русского географического общества летом очистят два острова в Арктике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.22 19:30

Дарить радость людям - студенты МАГУ стали участниками благотворительной всероссийской акции «ДоброПочта»

Суть проекта «ДоброПочта» - помогать словом. Сотни людей отправляют письма с душевными пожеланиями незнакомым жителям страны, которые нуждаются в словах поддержки больше всего. Дарить радость людям для студентов МАГУ уже стало традицией, участие в акции они принимают не первый год.

Все желающие имели возможность отправить открытки со словами поддержки детям и взрослым, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Суть проекта «ДоброПочта» - помогать словом. Сотни людей отправляют письма с душевными пожеланиями незнакомым жителям страны, которые нуждаются в словах поддержки больше всего. Дарить радость людям для студентов МАГУ уже стало традицией, участие в акции они принимают не первый год.

Дарья Веремчук, главный специалист по корпоративным коммуникациям ВПС Мурманской области: «Сегодня нам удалось отправить больше сотни, возможно, около двухсот открыток. Это отличный результат! Радует то, что ребята проявляют активность, принимают участие в подобных событиях, передают свои тёплые слова другим ребятам».

Мария Некрасов, студентка 4 курса МАГУ, часто выступает организатором различных благотворительных акций. По её мнению, на добрые дела время найдётся всегда. Свою открытку она отправила за три с лишним тысячи километров от родного Мурманска.

Мария Некрасова, представитель студенческого объединения «Содружество равных возможностей»: «Некоторые истории трогают тебя, какие-то мысли приходят в голову. Для своей открытки я выбрала историю девочки из Краснодарского края, у которой серьёзные заболевания, в числе которых есть хронический цирроз печени и постоянные воспалительные заболевания. При этом девочка очень активная, у нее очень много увлечений, много планов на жизнь. Её заболевание совершенно не мешает активности и увлечениям. Поэтому я выбрала донести пожелания именно до неё».

Оказывается, дарить радость – очень просто. Многие люди нередко нуждаются в поддержке, далеко не всегда им требуется финансовая помощь. Небольшая почтовая открытка – недорогой, яркий и милый способ отправить частичку тепла в любую точку планеты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Почему Я». Познавательная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)75801 рубль - в Мурманской области утверждена стоимость квадратного метра жилья на II квартал 2022 года-PRO Валюту (16+)Курс евро свалился почти на 1,98 рубля, доллар теряет 1,49 рубля-PRO Энергетику (18+)20 мая энергоблок №4 Кольской АЭС выведен в резерв с последующим планово-предупредительным ремонтом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Внесены изменения в порядок предоставления гражданам ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика