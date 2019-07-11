«Дары моря» мурманчанам доставили с Дальнего Востока

Ко Дню рыбака в Мурманске сразу два праздника рыбы – фестиваль «Дары моря» и салон «Рыбалка и охота». Неизменная королева торжества – «Камчатская рыба» - под этим брендом скрывается калейдоскоп деликатесов, которые пользуются у мурманчан большой популярностью и спросом.

Селедка, омуль, белорыбица, слабосоленая красная икра, дальневосточная сёмга, кижуч, камчатская корюшка и царица прилавка – дикая чавыча - 27 видов вкусной рыбы. Прилавок с камчатской рыбой традиционно пользуется особой популярностью. Мурманчане приходят к павильону задолго до открытия и терпеливо ждут своей очереди, чтобы приобрести любимое лакомство.

«Рыба у нас свежая, вкусная, уже все в Мурманске нас знают, - говорит Далер Рузиев, продавец-консультант павильона «Икра и рыба Камчатская». - Знают, что у нас всё свежее, вкусное, слабосоленое. Готовится рыба на ольхе, дубе. Кто попробует, уже узнает и покупает нашу продукцию».

Рецепты приготовления рыбы оригинальные. Только одной чавычи несколько видов и у каждой свой неповторимый и богатый вкус. Тонкостей рецептуры много, но секрет один – готовить только из свежего и отборного сырья, и, что называется, с любовью. Зная неповторимый вкус камчатской рыбки, северяне покупают её с запасом.

Несмотря на сезон отпусков, очереди из покупателей у павильона «Икра и рыба камчасткая» не становятся меньше до самого вечера, что ещё раз доказывает неизменно высокое качество товара и отличный вкус неповторимой камчатской рыбки. Приобрести деликатесы можно в павильоне «МурманЭКСПО», по адресу: г.Мурманск, Кольский просп., 51 - до 13 июля.

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