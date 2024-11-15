Дарья Галеева и Виктория Эвоян: о проекте «Медиаволонтёры Севера»

В Мурманске в молодёжном пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» прошёл двухдневный образовательный интенсив «Медиаволонтёры Севера».

Участники интенсива узнали о том, кто такие медиаволонтёры, что такое социальная журналистика, обсудили ключевые принципы работы в этой сфере, а также возможные ошибки, которые можно избежать. Кроме того, ребята попробовали создать свои собственные социальные проекты.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дарья Галеева, наставник проекта «Медиаволонтеры Севера», специалист по связям с общественностью МАУ МП «Объединение молодежных центров», Виктория Эвоян, участница проекта, рассказывают о том, кто участвовал в образовательном интенсиве «Медиаволонтёры Севера», как прошло необычное мероприятие, для чего нужным молодёжи эти знания.