Дарья Колотова: «Химия и технология морских биоресурсов» - о новой лаборатории МАУ

Деятельность этой лаборатории направлена на разработку новых технологий переработки водных биоресурсов, в т.ч. с использованием малоценных видов гидробионтов, с целью применения в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях промышленности, аквакультуре и сельском хозяйстве для получения широкого спектра продуктов многофункционального назначения.

Научно-исследовательская лаборатория «Химия и технология морских биоресурсов» была создана 1 октября 2021 года в составе Естественно-технологического института МГТУ в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» и в рамках выполнения государственного задания ФГАОУ ВО «МГТУ».

Деятельность этой лаборатории направлена на разработку новых технологий переработки водных биоресурсов, в т.ч. с использованием малоценных видов гидробионтов, с целью применения в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях промышленности, аквакультуре и сельском хозяйстве для получения широкого спектра продуктов многофункционального назначения.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дарья Колотова, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник НИЛ «ХиТМБ» МАУ, рассказывает об основных задачах лаборатории, возможностях для студентов и необычных разработках.