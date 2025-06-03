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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.25 19:30

Дарья Лукьянова, реставратор, дарит новую жизнь кожаным изделиям

Смесь песка и соли, которую зимой обильно используют для посыпки тротуаров и дорог, так или иначе влияет на износостойкость обуви. Противогололедный коктейль, как минимум, портит внешний вид. Продлить жизнь любимым ботинкам поможет правильный уход.

Дарья Лукьянова, реставратор обуви, владелец реставрационного отдела в Мурманске «Reboots»: «Базовый уход, с чего мы начинаем. Здесь такие обычные стандартные кожаный мужские туфли. Первое, что мы делаем, вставляем колодочку, чтобы не было ни заломов, ни каких-то дефектов во время хранения обуви дома».

Колодка – это один из главных аспектов долголетия обуви, ведь, как правило, в местах сгибов на внешнем материале появляются «морщины», которые со временем могут разорваться.

Затем нужно протереть её специальным очистителем.

Дарья Лукьянова, реставратор обуви, владелец реставрационного отдела в Мурманске «Reboots»: «Лучше обувной, потому что, как показывает практика, люди используют какой-то «Пемолюкс» или другое средство, например, для мытья посуды, для стирки. Это всё может повредить краситель, а потом это всё будет очень тяжело исправить».

Дальше нанесите крем для обуви или специальный бальзам. Если нет ни того, ни другого, то для ухода может подойти и обычный крем для рук. Однако, перед тем как намазать его на весь ботинок, важно локально на незаметном участке проверить не оставляет ли он разводы.

Дарья Лукьянова, реставратор обуви, владелец реставрационного отдела в Мурманске «Reboots»: «Далее мы наносим крем. Здесь уже посложнее. Он может быть бесцветный, как в нашем случае, потому что здесь нет какого-то чёткого цвета. Здесь у нас идёт затемнение, а здесь идёт более светлый цвет. А также можно использовать какие-то, например, чёрные, белые крема, то есть то, что придаёт текстуру и цвет изделию. Взяли – нанесли. Это делается для блеска. Это финальная стадия».

Но если всё-таки уход за обувью оказался недостаточен, она порвалась или потерлась, то не спешите её выбрасывать. Всё можно отремонтировать. Несмотря на то, что в Мурманске есть множество мастерских, реставрацией в столице Заполярья этим делом занимается только Дарья.

- Ты приходишь на работу и не знаешь, что тебя ждёт, что тебе принесут, «Гуччи», «Луивитон» какой-нибудь ободранный, которому двадцать лет. Например, вчера мне принесли сумку, которая у людей пошла бы на выброс.

А теперь ещё одна сумка 1948 года выпуска дожидается своей новой жизни, которую вдохнёт в неё реставратор Дарья Лукьянова.

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