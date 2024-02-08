Дарья Патенко и Екатерина Стрелецкая: конкурс красоты и таланта «Сиянии Арктики» - до финала два дня!

Программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» продолжает освещать ход проекта «Сияние Арктики» - конкурса красоты и таланта, который уже подходит к кульминационному моменту.

Готовы ли творческие номера? Сильно ли переживают участницы? Верят ли в победу? И что они приобрели за эти месяцы интересной и напряжённой работы?

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» участницы проекта «Сияние Арктики» Дарья Патенко и Екатерина Стрелецкая ответят не только на эти вопросы, но и поделятся своим боевым настроем перед финалом конкурса.