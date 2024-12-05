День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.24 12:00
Дарья Сиротина и Ольга Павлова: о том, как не впасть в зимнюю спячку в полярную ночь
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Последние комментарии
Константин Петрович
05.12.24 17:34
Да, умирают в Полярных Зорях в пять раз больше, чем рожают. А средний возраст мужчин, ушедших в мир иной, всего 61 год!!! Получил пенсионное удостоверение - и через год скончался. А вот то, что чис
Комментарий к новости:Языком цифр: негативные тенденции в Год семьи в городе атомщиков
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
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